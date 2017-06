4 problemas de tener la piel seca y que revelan algo mucho peor

Observa bien tu piel. (iStock)

Generalmente la piel seca es muy inofensiva y con fácil remedio. Una buena crema bastará para solucionar el problema. Pero si tu epidermis sigue permaneciendo aspera y deshidratada, tienes picazón y no importa cuanta loción te eches sin sentir ningún tipo de alivio o si tus problemas de piel están acompañados de otros síntomas extraños que no puedes explicar, lo más inteligente es consultar a tu médico para intentar solucionar el problema. Te contamos lo que realmente podría estar pasando.

La piel seca no tiene por qué ser un síntoma de la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad renal o el cáncer de piel, pero podría ser una señal

Hay varios nieveles de sequedad: desde una forma moderada que no causa apenas incomodidad a estar rugosa, escamada y produciendo picazón. Puede provocar que la piel se contraiga y se vuelva frágil, lo que puede desembocar finalmente en grietas de la piel. Esto resulta particularmente común en zonas donde se realiza necesariamente una flexión, como las plantas de los pies.

Diabetes

“No en absoluto inusual para esta enfermedad que afecte a la piel”, comenta Helene Rosenzeig, doctora en dermatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Los Angeles. Cuando tus niveles de azúcar son altos de manera crónica, tu cuerpo pierde líquido de una forma más rápida y esto conduce a que la piel se deshidrate. La diabetes también puede interferir con tu capacidad para transpirar, lo que también reduce la cantidad de humedad de la piel. Si se pone muy mal, la piel seca y agrietada puede llegar a ser vulnerable a las diferentes bacterias que se alimentan de glucosa y dejarlo propenso a infecciones potencialmente peligrosas.

Está claro que la piel seca no tiene por qué ser un signo de diabetes. Pero sí si va unido a que tengas más sed, ganas de ir al baño continuamente y tener más hambre de lo normal. La fatiga y la visón borrosa los los síntomas más comunes. Tu médico seguramente pueda diagnosticarlo fácilmente con un simple análisis de sangre.

Glándula tiroidea. (iStock)

Tiroides hipoactiva

Esta glándula produce hormonas para que las células del cuerpo se mantengan a un buen ritmo. Cuando estos niveles son demasiado bajos (también llamado hipotiroidismo), todo lo demás comienza a empeorar, de ahí el motivo por el que puedas sentir más frío, pérdida de memoria, estreñimiento, depresión o cansarte más fácilmente. Y, debido a que las hormonas tiroideas tienen receptores en la piel y juegan un papel en que las nuevas células reemplacen a las antiguas, es una razón por la que puede haber sequedad, escamas o un tacto áspero, según un articulo publicado en la revista ‘Dermato Endocrinology’.

Tu médico podrá comprobar o descartar si sufres este trastorno con un análisis de sangre. Si te lo diagnostican, es probable que necesites medicamentos especiales para volver a tener los niveles de hormonas correctos aunque los alimentos ricos en yodo, selenio y zinc también pueden tener un gran impacto, comenta Ann Myers, Doctora en Medicina y autora de ‘La conexión de la tiroides’.

Generalmente la piel seca es inofensiva y con fácil remedio, aunque si ni con una buena hidratación mejora, acude a un especialista

Problemas renales

Más de 26 millones de adultos sufren algún problema en sus riñones y la mayoría no lo sabe. En gran parte porque los síntomas como la fatiga, dificultad de concentración o sueño, aumento de la micción o la hinchazón, se suelen atribuir a otro tipo de enfermedades, explica Joseph Vassalotti, director de la National Kidney Foundation. Cuando los riñones ya no son capaces de mantener el equilibrio adecuado de minerales y nutrientres en la sangre, producirá pizacón y sequedad en tu piel, señales que no puedes dejar pasar por alto.

Las personas que padecen estas enfermedades no tienden a experimentar síntomas hasta una etapa más avanzada cuando ya los órganos están fallandando o hay demasiada proteína en la orina. La única manera de saber si sufres un problema es haciéndote una prueba. Si estás en riesgo porque tienes la presión arterial alta, diabetes, antecedentes familiares de insuficiencia renal o más de 60 años, lo suyo es que te hagas chequeos anualmente.

Atento a las señales. (iStock)

Cáncer de piel

Es uno de los cáncer que más preocupa a la sociedad. Los melanomas suelen producirse por culpa de los rayos solares o agentes externos, aunque el verdadero problema viene en la rapidez de reproducción de sus células, que van a una velocidad superior que la del resto del cuerpo. Eso hace que aumente el riesgo de que se expanda a todo el cuerpo o a órganos de vital importancia.

Si tu piel empieza a sangrar o raspa demasiado, podría tratarse de un carcinoma de células escamosas. Es la segunda forma más común de cáncer de piel, aunque también podría parecerse a una verruga o llaga abierta o con costra pero independientemente de su aspecto, si es persistente, debes preocuparte. Los carcinomas son causados principalmente por la exposición a los rayos UVA, por lo que en general salen en zonas expuestas al sol (como la cara). Raras veces son mortales, pero lo importante es detectarlo a tiempo y no dejarlo crecer. “En dermatología, las cosas que simples tienden a desaparecer, y si no lo hacen, ve a tu médico”, comenta Rosenzwieing.

Fuente: elconfidencial.com