5 Actores que debieron aclarar su heterosexualidad tras interpretar personajes gays

“Eso era solo un filme, ¡paremos con esto ya!”

Darren Criss: Tras interpretar a Blaine Anderson, el interés amoroso de Kurt Hummel en Glee, Darren no solo se convirtió en el deseo de muchos chicos y chicas, sino que su homosexualidad fue asumida en Internet prácticamente como un hecho.

En una de las tantas oportunidades que le preguntaron sobre su orientación sexual, Criss dijo a en la revista OUT:”Tiene más poder que interprete a un personaje gay siendo hetero. Tiene más peso para ambas comunidades”.

Nick Jonas: El cantante y actor se ha expresado totalmente complacido de ser un ícono de la cultura gay, honor que se incrementó luego de interpretar un personaje homosexual en la serie Kingdom, con escenas bastante subidas de tono.

“Como un hombre heterosexual, estoy abierto y cómodo acerca de amar a mis fans, gays o heteros, porque para mí no hay diferencia”, dijo a la revista OUT. Y sobre los que dicen que se aprovecha de ese público, aseguró: “No es que sea la mayoría, sino un puñado grande que tiene una opinión negativa por cualquier razón,” dice, “Y creo que es realmente muy triste”.

Eric Stonestreet: Uno de los personajes más hilarantes de la televisión es Cameron, pareja de Mitchell, y quienes son padres de Lily en la comedia Modern Family.

Quienes no conocían detalles de la vida personal de Eric llegaron a pensar que era gay, al igual que su compañero Jesse Tyler Ferguson.

“Me tomo como un cumplido que la gente piense que soy gay”, indicó Eric al diario mexicano El Universal en el año 2012. “Cuando empecé a interpretar a Cameron se convirtió en un tema de conversación, pero soy un actor y es como si me preguntaran si soy un asesino porque salgo matando gente en la televisión”.

Jack Falahee: El galán interpreta a Connor Walsh en How to Get Away with Murder ha hecho un papel tan convincente que el público aseguró que era gay en la vida real.

En unas declaraciones aseguró: “Aunque no soy gay, en HTGAWM, interpreto a un personaje que está en una relación interracial con un hombre VIH positivo … Ahora más que nunca, quiero ofrecer mi apoyo a esa comunidad como un aliado.”

Jake Gyllenhaal: Siendo una de las películas gays más importantes de la historias, definitivamente sus personajes marcaron. Mientras que Heath Ledger actuó ahí con su pareja y madre de su hija, Michelle Williams, la soltería de Jake Gyllenhaal hizo que muchos soñaran pensaran que era gay.

En 2013, Jake dijo a Inside the Actors Studio: “No me importa mucho lo que digan de mí. Sé bien que no soy gay, pero, en fin, que digan que lo soy es un halago para mí. Hay que parar con la homofobia y dejar que ellos vivan tranquilos”, y agregó entre risas: “Eso era sólo un filme, paremos con esto ya”.

Fuente: eonline.com