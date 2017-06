5 cosas que como madres adultas nos cuesta entender de las «nuevas mamás»

monkeybusinessimages/iStock/thinkstock

Con el tiempo cambian muchas cosas, incluso nuestra forma de ver la vida y sus distintas etapas. Hoy en día las mamás modernas pueden parecerles raras y hasta exageradas a las otras mamás, quienes aseguran que todo estaba bien antes, sin tanto control. Te traemos una lista de 5 cosas que las madres adultas no entendemos de las nuevas mamás:

1. Quieren controlarlo todo según lo que leen en Internet

Las nuevas mamás están muy informadas, quizás sobreinformadas… Le prestan atención a casi todo lo que leen por Internet y creen fielmente en eso, aunque solo sea información sin fundamentos. En otra época no había tanta información, y los niños estaban muy bien.

2. Todo es tecnológico

En otros tiempos no había tanta tecnología y no la necesitábamos. Hoy en día hay un aparato para cada aspecto del embarazo, la maternidad y aplicaciones para observar mejor al bebé. A las mamás de antes les tocaba cuidarlo a la antigua y no había monitores ni Siri para ayudar.

Enrico Fianchini/iStock

3. Las redes sociales

A las antiguas mamás les encantaba documentar los momentos especiales de sus hijos, pero las nuevas mamás publican todo en las redes sociales, absolutamente todo, y hacen una historia de cada pañal que usa su bebé. A veces es molesto para las personas que no son padres: compartirlo en las redes no está mal, pero a veces se exagera.

4. La manera de crianza es distinta

Anteriormente, las mamás nos dedicábamos a nuestros bebés el 100 % del tiempo. Hoy las mamás prefieren conseguir a alguien que cuide a sus pequeños mientras ellas se dedican «a sí mismas». Aunque no se lo criticamos, es algo difícil de entender, y es muy importante para las nuevas mamás.

silalena/Shutterstock

5. Se conectan de manera distinta

La comunicación y conexión con sus niños es distinta: encuentran maneras creativas y diferentes de compartir con ellos y entienden que deben crearles un ambiente de confianza y disciplina. Las antiguas mamás también lo hacían, pero bajo un ambiente mucho más estricto y conservador.

Tener un bebé es una experiencia diferente para cada uno, y especialmente para las mamás, porque la maternidad cambia según la época y la cultura de cada mujer. Pero es precisamente por la época que las mamás adultas y las abuelas tienen problemas para entender lo moderno de la maternidad actual.