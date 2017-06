68% de los bolivianos está en contra del respaldo que el Gobierno dio a Maduro

Encuestados rechazaron el apoyo que el gobierno de Evo Morales dio a Maduro cuando la Corte Suprema de Justicia de ese país se atribuyó las funciones del Parlamento.

68% está en contra del respaldo que el Gobierno dio a Maduro

Página Siete / Lorena Rojas Paz / La Paz

La mayoría de los bolivianos encuestados no están de acuerdo con que el Gobierno haya apoyado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en lo que muchos de los países calificaron como “un intento de golpe constitucional”, según los resultados de la reciente encuesta que la empresa Mercados y Muestras elaboró para Página Siete.

Ante la pregunta: “¿Está usted de acuerdo que el Gobierno boliviano haya apoyado al presidente Maduro de Venezuela en lo que la mayoría de los países del mundo calificó como un intento de golpe constitucional?” el 68% de los entrevistados manifestó que no está de acuerdo; mientras que un 20% expresó que está a favor; y el 12% optó por la opción No sabe / No responde.

Ayer se dio a conocer que Morales hizo -el pasado domingo- una parada en Venezuela, antes que su vuelo siga rumbo a Nueva York, EEUU. “Recibiendo el saludo y apoyo de nuestro hermano boliviano Evo Morales ¡líder indígena de la Patria Grande y ejemplo de dignidad!”, escribió el Presidente de Venezuela en su cuenta de Twitter, tras el encuentro que tuvo con Morales en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Maduro también difundió un video en el que se ve que Morales lo saluda y afirma: “Si algo pasa en Venezuela, están los pueblos de América Latina para defender nuestras revoluciones”.

El 31 de marzo, Bolivia fue el único país que brindó su apoyo “incondicional” al Gobierno de Venezuela después de que el Legislativo de ese país fuera relevado de sus competencias por su Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, tras los cuestionamientos, la medida fue disuelta.

El 1 de mayo, Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La oposición sostiene que la Constituyente consolida un golpe de Estado que -según dice- se inició cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente las funciones del Parlamento.

Desde el 1 de abril se registran manifestaciones opositoras contra el gobierno de Maduro.

Desde entonces, 65 personas perdieron la vida.

Punto de Vista

Andrés guzmán E. Internacionalista

“Nuestra prioridad debiera ser el mar”

El motivo por el que la población rechaza el apoyo al Gobierno venezolano es porque los medios y la cobertura que se le dan a Venezuela reflejan la crisis, que más allá de económica y política, pasó a ser humanitaria.

La crisis en ese país es tan profunda que el pueblo boliviano y la mayoría de los países ven con tristeza y repudio las cosas que están pasando.

Además, me parece contraproducente mostrar apoyo a un gobierno que está siendo cuestionado por muchos otros países como un gobierno autoritario, cuando en realidad nuestra prioridad debería ser el tema marítimo, o nuestra prioridad debería ser conseguir apoyo en la comunidad internacional para poder negociar con Chile, pero se apoya a un gobierno autoritario, a un gobierno que está muy mal visto en este momento.

Hay un compromiso, una lealtad muy grande de Evo Morales, incluso un compromiso ideológico con el Gobierno de Venezuela, pero no prioriza lo que son nuestros intereses .

Ministra criticó a Página Siete

En conferencia de prensa, la ministra de Comunicación, Gísela López, cuestionó ayer la interpretación de la encuesta que Página Siete difundió el pasado domingo sobre la confianza de la población hacia el presidente Evo Morales y la aprobación de la gestión de Gobierno. Dijo que la interpretación fue “errónea” y presentó otra sobre los resultados publicados.

La encuesta -encargada por Página Siete a Mercados y Muestras- fue realizada a 800 personas en 41 municipios de Bolivia, entre ciudades capitales, El Alto y ciudades intermedias, del 13 al 17 de mayo de 2017.

Lo que informó Página Siete

Página Siete publicó el domingo los resultados de la encuesta de mayo sobre gestión, confianza en el Presidente e intención de voto, entre otros temas.

Informó que -de la suma de “mucha confianza” y “algo de confianza”- el 35% de los 800 encuestados imdicó que confía “algo” o “mucho” en el Mandatario, mientras que un 48%, producto de la suma de “poca confianza” y “nada de confianza”, confía poco o nada en el Jefe de Estado. Para la ministra Gísela López, esa “no es una lectura correcta” ya que, sumando las opciones “algo”, “poca” y “mucha”, Evo tiene un nivel de confianza del 66%.