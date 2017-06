9 historias de audiciones en Hollywood que acabaron en cuento de terror

Muchas actrices que sufrieron el acoso de hombres poderosos durante sus comienzos están denunciando esos comportamientos.

Alison Brie ha aprovechado la presentación de su nueva serie, Glow, para denunciar que durante las audiciones las actrices siguen soportando comportamientos tan sexistas como en los años ochenta. “Cuando estaba empezando, fui a una prueba que consistía en leer tres líneas para un episodio de Entourage y tenía que ir en bikini. O con shorts muy cortos. Y me dijeron ‘Vale, ¿ahora puedes quitarte el top?”. Lo relató Entertainment Weekly.

Aunque parezca increíble, este no es un caso aislado. Cada vez más actrices confiesan haber sido acosadas o vejadas durante una prueba de casting. La buena noticia –si es que se puede sacar algo en limpio de un acto así– es que contarlo se ha convertido en un arma para frenar un tipo de sexismo que hasta el momento nunca había tenido ninguna consecuencia para los magnates de la industria del cine. Estas son algunas de las actrices que han denunciado un tratamiento machista en su trabajo.

EMMY ROSSUM

La actriz de Shameless sufrió un episodio parecido al de Alison Brie. Un día le aseguraron que podría conseguir un papel en una gran producción si iba a ver al director de la película en cuestión ataviada con un bikini. Antes de ir, la actriz quiso leer el guión para comprobar que su personaje iba en algún momento del metraje vestida con él, pero no fue así. “Pensé que ir en bikini no tenía nada nunca que ver con nada de aquello. Ni siquiera fui a la audición, o a lo que quiera que fuese eso. Y a mí me cogió totalmente por sorpresa. Había escuchado anécdotas de ese tipo, pero cuando me pasó a mí aluciné y por un segundo pensé: ‘Si la película es lo suficientemente buena, ¿debería hacerlo?’. No, estás loca”.

CHLOË SEVIGNY

La actriz, que el pasado año se encontraba en el Festival de Cine de Cannes presentando su primer cortometraje, Kitty, habló sobre el acoso que había sufrido durante algunas audiciones por parte de tres directores de cine importantes. Sevigny explicó exactamente cómo fueron estos momentos: “He tenido la típica conversación de ‘¿Qué haces después de esto?’; también la de ‘¿Quieres ir de compras, probarte ropa, y jugar juntos en el probador?’”. Por si fuera poco, otro le espetó: “Deberías enseñar más tu cuerpo. No deberías esperar a ser tan mayor como esas actrices, deberías desnudarte ya”. Obviamente, Sevigny se negó y, como consecuencia, nunca consiguió esos papeles.

THANDIE NEWTON

“Un director, en una audición, tenía una cámara apuntando a mi falda y me pidió que me tocase las tetas y pensase en el tío con el que iba a hacer el amor durante la escena. Pensé: ‘Vale, esto es un poco raro’, pero había una directora de casting en la sala y ya había hecho cosas extrañas antes, así que lo hice”, recordó la actriz para la revista W.

Años después, un productor de cine que se había pasado con las copas en un festival de cine le comentó que la había visto recientemente. Así que Newton le pidió a su marido que le preguntase a qué se refería. Y así fue como descubrió que “el director estaba enseñando la cinta de la audición a sus amigos que se reunían para jugar al póker en su casa. Y que todos se habían alegrado con ella”. La actriz tomó nota y en vez de hundirse, prefirió sacar algunas lecciones de aquel mal trago: “Era muy inocente cuando empecé, pero ahora me doy cuenta de que tenemos que preparar a nuestros niños para ello porque tengo dos hijas preciosas, una de 16 años y la otra de 11”.

MEGAN FOX

La edición británica de la revista GQ recogió las declaraciones de la actriz de Transformers. “Cualquier mierda que he vivido en un casting la he sufrido desde que soy famosa. Es realmente descorazonador. Muchas de esas personas son leyendas de Hollywood. Cuando los vas a conocer estás emocionadísima; algo así como ‘No me puedo creer que esta persona vaya a tener una conversación conmigo’, y llegas allí y te das cuenta de que eso es lo último que quieren. Me ha pasado muchas veces durante este año, la verdad”.

SUSAN SARANDON

En el año 2012, la veterana actriz ofreció una entrevista a la revista Elle –que recogió Jezebel– en la que reveló lo que le había ocurrido con un director de casting durante sus inicios. “No fue agradable, para ninguno de los dos. Fui a una habitación y el tío prácticamente me tiró encima de la mesa. Yo acababa de llegar a Nueva York y fue una experiencia muy desagradable. No me lo pensé ni por un segundo. Estaba harta.”

CHARLIZE THERON

Durante sus inicios, con solo 19 años, la actriz sudafricana se citó con un importante director de casting. “Pensé que era un poco raro que la audición fuese un sábado por la noche en su casa de Los Ángeles, pero creí que quizás aquello era normal. Sin embargo, él llevaba un pijama estilo Hugh Hefner, y dentro me ofreció una copa y yo pensé, ‘Dios, esto de actuar es una profesión bastante tranquila. Pero entonces me di cuenta de cuál era la situación y me dije: ‘No va a pasar. Escogiste a la chica equivocada, tío”, contó la actriz a la revista OK! en 2009.

GWYNETH PALTROW

En 2010, la estrella de cine contó a la revista Elle que también había tenido una mala experiencia cuando se enfrentó a una de sus primeras audiciones. “Cuando estaba empezando, alguien me sugirió que acabásemos la reunión en la habitación. Lo dejé. Me quedé alucinada. Sin embargo, otra persona podría pensar: ‘¡Mi carrera estará arruinada si no le hago a este tío una mamada!’.

HELEN MIRREN

En 1964, la actriz tuvo un encontronazo con el director de cine Michael Winner, que la hizo girarse para poder verla. “Estaba avergonzada e increíblemente enfadada. Pensé que era insultante y sexista, y no creo que ninguna actriz deba ser tratada así, como un cacho de carne”. Cuando le preguntaron por ello, Winner quiso echar balones fuera. “No recuerdo haberle pedido que se diese una vuelta pero si lo hice no era en serio. Solo hacía lo que el agente [del casting] me había pedido, y por ello fui denigrado. Helen es una persona maravillosa y una gran actriz de la que soy muy fan, pero sus recuerdos de lo que pasó entonces están un poco equivocados”, se excusó al periódico británico The Guardian.

JENNY MCCARTHY

La actriz también sufrió acoso por parte del actor y productor de cine Steven Seagal. “Fui a una audición para Alerta Máxima 2 con, digamos, quince chicas más como yo. Ellas entraban y salían de su oficina y yo fui detrás de todas ellas. Steven salió y me dijo ‘Así que tú eres la última’. Y yo pensé: ‘¿No debería ser alguien del casting el que hiciese esto?’. Cuando le dije ‘Voy a leer’, él me dijo ‘Levántate, tienes que resultar sexy en la película y con ese vestido no puedo saber si lo serás’. Me levanté y él me soltó ‘Quítate el vestido’. Yo le contesté: ‘¿Qué?’. Y él me espetó ‘Hay desnudos’. De nuevo, yo le dije ‘No, no los hay o no los habrá ahora mismo’. Y él insistió: ‘Hay desnudos’. Así que le dije, ‘En estas páginas que tengo frente a mí no los hay’, pero volvió a decirme ‘Quítate el vestido’. Empecé a llorar y le grité ‘¡Alquila mi película de [Playboy], cabrón!’ y me fui corriendo al coche”. Como no podía ser de otra manera, el agente de Seagal aseguró a la prensa que todo era falso, y que McCarthy nunca había asistido a una audición para esa película.

