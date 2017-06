YPFB anula el contrato con Tecnimont por “errores administrativos”

La empresa italiana estaba a cargo de la construcción de la planta de propileno y polipropileno.

Pamela Pomacahua / La Paz

El Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anuló el contrato con la empresa italiana Tecnimont, encargada de la construcción de la planta de propileno y polipropileno, porque se encontraron “errores administrativos”.

“No se ha rescindido el contrato, se ha anulado el contrato. El presidente Evo Morales cuando posesionó al presidente Oscar Barriga (en YPFB) le instruye que haga la revisión de todos los contratos y en esa revisión el informe técnico legal encuentran errores administrativos que seguro YPFB los hará a conocer”, informó Sánchez, que fue hoy por la tarde al Senado para dar un informe oral sobre este caso, a petición del senador opositor Óscar Ortiz.

La autoridad dijo que ahora hay que “volver a pensar en un nuevo contrato y lanzar una convocatoria pública internacional las próximas semanas o meses”. “Nos tomaremos un tiempo”, agregó.

Para el senador Ortiz, la anulación de ese contrato evita un presunto caso de corrupción, tal vez el de más grande magnitud en la historia del país.

Se requiere “que se revise no solo la parte administrativa, sino el conjunto de este proyecto; y aunque el Gobierno no lo quiere aceptar o tal vez disimular hay que abrir una investigación sobre este proceso de contratación, porque se trata de más de 2 mil millones de dólares que no se convocaron públicamente y que se realizaron invitaciones directamente por la gestión del señor Achá. Por lo tanto yo voy a seguir fiscalizando”, indicó.

Ortiz solicitó a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos investigar el por qué Tecnimont se había adjudicado tres contratos, el estudio de ingeniería conceptual, el servicio de apoyo estratégico y el proyecto de ingeniería y construcción de la planta de propileno y polipropileno.

El legislador observó que el proceso de contratación se originó en 2012, cuando a Tecnimont se asignó el estudio de ingeniería conceptual de la planta; el segundo hecho se dio en 2014, cuando se le entrega el servicio de apoyo estratégico para profundizar los estudios de preinversión de la planta y recientemente se le adjudica el proyecto de ingeniería y construcción.

A la conclusión del informe oral, el senador pidió a la Fiscalía que investigue este caso y enfatizó que no hubo daño económico.

