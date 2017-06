El ser humano es algo misterioso y es posible que la cosa empeore. En el zoológico municipal ha habido algunos incidentes (unos pocos y nada graves, afortunadamente) relacionados con niños atacados por animales, pero nunca antes se había visto una reacción tan cargada de dramatismo como la que surgió tras el ataque de un jaguar a un perezoso. El animalito estaba suelto y tuvo la mala idea de pasar por encima de la jaula del ágil felino que le agarró una de sus patas y trató de convertirlo en su almuerzo. El incidente fue grabado por un visitante y en el video se ve a unas personas tratando de ayudar al “perico”, que a decir de los administradores del parque, no sufrió daño alguno (y tampoco el tigre, por si alguno está preocupado). El hecho es que en este mundo, en el que las mascotas se han vuelto más importante que los niños, este episodio puede volverse “viral” y generar una corriente desfavorable hacia el zoológico que hace mucho se ha vuelto muy difícil de defender. Al igual que los circos, se han ganado muchos críticos y todavía más cuando no existe el cuidado de no tener animales sueltos. Qué paradoja ¿no?

Fuente: eldia.com.bo