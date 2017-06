Abogado del exmagistrado Cusi: “Señor presidente, usted no va más el 2020”

El abogado constitucionalista William Bascopé, se hizo presente en el programa QNMP de la red Uno, para referirse a lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa en la cámara de Senadores en las últimas horas, la sentencia contra el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi.

En el video se muestra la parte final de la participación de Bascopé, donde el constitucionalista se dirige a Evo Morales, señalando lo siguiente:

“Juan Carlos, sepa algo y aquí me quiero dirigir directamente al MAS y al presidente Evo Morales y el señor García Linera, son tan ciudadanos como el que está en este momento sentado, su poder político es efímero, pasajero, un día están arriba y otro día están abajo.

El 2020 señor Presidente, usted debe cumplir la Constitución y debe irse, porque nosotros los bolivianos no vamos a permitir que vaya a una reelección, porque somos respetuosos de la Constitución; y sepa bien que aquí hay soldados que vamos a defender esa Constitución y no vamos a permitir el abuso que usted está ejerciendo. Hemos confiado en usted y usted nos ha traicionado, usted no va más el 2020 y usted sabe muy bien porqué lo han sentenciado al magistrado Cusi, sabe muy bien, ha sido una decisión cobarde, pero el país digno, la patria digna hará respetar la Constitución. Sepa bien que su poder es pasajero y efímero y lo único que es eterno es Dios y obviamente el soberano”, manifestó el abogado constitucionalista William Bascopé dirigiéndose directamente al presidente Evo Morales.

“Solamente quiero decirle a la gente no pierda la esperanza compatriota boliviano, manténgase digno y firme que es lo único que tiene, nacemos dignos y nacemos libres, y usted cuide esa libertad y esa dignidad, y al momento de morir también tiene que morir con dignidad y libertad. Eso es lo que tenemos que cuidar”, concluyó.

Fuente: Red Uno, http://www.infomanos.com