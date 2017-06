Achá va a la Fiscalía y asegura su inocencia

“Soy inocente. No he cometido ninguna irregularidad”, se defendió el ex presidente de YPFB y recordó haber presentado dos memoriales ante el Ministerio Público. El caso taladros forzó su salida de la entidad estatal

Miguel Ángel Melendres







El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se presentó esta tarde ante la Fiscalía para declarar una vez que fue citado por la comisión que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de 3 taladros de YPFB.

“Soy inocente. No he cometido ninguna irreguralidad”, dijo.

Su abogado, Héctor Castellón, aseguró que esa situación la iban a demostrar ante la Fiscalía.

Achá recordó haber presentado ante el Ministerio Público dos memoriales. Uno cuando era presidente de YPFB y otro después de ser destituido por el presidente, con lo que señaló que demostraba su disposición a cooperar con las investigaciones.

La llegada de Achá fue muy mediática. La prensa estuvo en instalaciones de la Fiscalía. APG

