Activistas y padres piden políticas urgentes para prevenir infanticidios en Bolivia

Activistas durante una protesta. Foto: ANF

La Paz, 15 de junio (ANF).- Debido a los recurrentes casos de infanticidio que se registran a diario en el territorio nacional, activistas y padres de familia exigen al Gobierno trabajar en políticas de prevención para evitar asesinatos, abandono, maltrato y violaciones contra menores de edad.

Aseguran que 30 años en la cárcel para los agresores no son suficientes para evitar más atentados contra los niños, según la activista y periodista Melisa Ibarra, quién además, pidió a las alcaldías, gobernaciones y Gobierno unir esfuerzos para proteger a la población más vulnerable del país.

“No necesitamos campañitas de meses, necesitamos políticas de prevención y presupuesto para eliminar la violencia contra los niños. El infanticidio es un fenómeno social que no está visibilizado, no hay datos, no hay cifras y para eso los municipios, gobernaciones y el Gobierno tienen que trabajar juntos para evitar más infanticidio”, apuntó.

Ibarra lamentó que el único dato “serio” que existe se trate de un monitoreo de prensa de 2014 que da cuenta que en ese año se registró 73 casos de infanticidio, sin embargo señaló que los casos de bebés abandonados en ríos, basurales o lanzados en pozos sépticos, para que mueran, no van al registro de la Policía lo que se hace difícil saber la magnitud del problema.

“Hay una cifra negra grande y no se visibiliza porque aquellas wawas que son abandonas en ríos, basurales, en la calle y pozos sépticos no van al registro de la Policía y eso es alarmante. En Bolivia el único datos que tenemos es de un monitoreo de medios de prensa que revela que se registra 73 infanticidios”, afirmó.

Infanticidio en Bolivia

En 2016, la Fiscalía realizó un recuento de los casos y reveló que de enero a noviembre de esa gestión se registraron 34 infanticidios, entre ellos el de la niña Abigail que según reportes médicos, falleció por un paro cardiaco tras estar cinco días en coma a consecuencia de los golpes propinados presuntamente por sus padres.

Según ese datos, La Paz tiene 15 casos de infanticidio; Oruro 8; Santa Cruz 4; Cochabamba 3; Tarija 3 y Chuquisaca 1. En Potosí, Pando y Beni no se tiene registro de algún caso.

El pasado 5 de junio, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, dijo que sólo en el mes de mayo de 2017 se suscitaron 22 casos de violaciones contra menores de edad, en la mayoría de los casos el agresor era del entorno familiar.

/MLA/FC/

Fuente: noticiasfides.com