Actor relató el infierno que vivió bajo las órdenes de Pedro Almodóvar

También reconoce que llegó a enfrentarse abiertamente con el director. “Recuerdo otro día en el que, no sé cómo, me enfrenté a él. Almodóvar me estaba dando indicaciones y acabó diciéndome: ‘Es que no me entiendes’. Y a mí sólo me salió responderle: ‘Es que a lo mejor no te explicas bien'”, relata.