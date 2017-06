Aduaneros “aportan” dinero para pagar juicio y multa de 9 bolivianos sentenciados en Chile

Los funcionarios que perciben más de 10 mil bolivianos de sueldo deben cancelar el monto de Bs 300, y los que ganan por debajo deben dar Bs 170, dijo la Presidenta de la Aduana de Bolivia.

Aduana Nacional. Foto: ANF

La Paz, 22 de junio (ANF).- A pesar de los anuncios del procurador, Pablo Menacho, y del diputado supraestatal, Edgar Romero, de que el Estado boliviano asumirá el pago de la multa de 45 mil dólares, por el delito de contrabando, de los nueve compatriotas sentenciados en Chile, para que sean devueltos a la brevedad al país, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó que en un acto solidario los 1.800 funcionarios de esa entidad acotan dinero para el pago fijado.

“En mérito a la transparencia, evidentemente estamos haciendo una cuota institucional de 300 bolivianos las personas que superan los 10 mil bolivianos (de sueldo) y 170 bolivianos los que no ganan los 10 mil bolivianos, para poder reunir el monto establecido para la multa”, afirmó a ANF.

Ardaya dijo sentirse sorprendida porque algún funcionario haya informado en tono de queja el aporte que realizan los funcionarios para coadyuvar en la liberación rápida de sus compañeros. “Lo que nos interesa como aduaneros solidarios es poder cubrir el monto”, dijo.

Al ser consultada sobre qué pasa si algún funcionario se opone a entregar la cuota por sentir que no está en condiciones de hacerlo, Ardaya respondió: “todos tenemos que dar porque ninguno está exento de un proceso penal, los aduaneros no tenemos una norma para que podamos contratar defensa propia, ya que tenemos instrucción del Fiscal General que cada quien agarre abogado privado, es un esfuerzo que hacemos”.

Sin embargo puntualizó que no es la primera vez que los funcionarios acotaron de sus recursos para coadyuvar en este proceso en el que se vieron involucrados sus compañeros. “No es la primera cuota, ya se ha dado una cuota similar para pasajes (de los familiares), la asistencia a los detenidos, y el bufet que se ha contratado”, aseveró.

La presidenta de la Aduana dijo sentirse sorprendida por alguna queja que haya surgido de esta entidad por el hecho de aportar para sus compañeros. “No hemos tenido ese problema, a mi me sorprende, esta mañana hemos acordado con los funcionarios (…). Yo quiero recalcar que la gente ha sido muy solidaria, nunca se ha fijado en un centavo más ni un centavo menos, sólo el bufet de abogados supera los 50 mil dólares; para que siga la causa hemos tenido que dar un anticipo y dar dinero antes de la audiencia”, mencionó.

Agradeció la voluntad mostrada por el Ministro de Justicia, Héctor Arce, y del Procurador para organizar la defensa de los connacionales en Chile. Sin embargo dijo que la realidad muestra que no es tan fácil crear una partida presupuestaria para pagar la multa, pues esta debe pasar por la aprobación de una resolución ministerial y el desembolso de recursos.

“Ellos ya han pasado por una experiencia traumática y queremos que estén pronto entre nosotros. Para los aduaneros no es fácil ver a los compañeros enmanillados”, dijo.

Un funcionario que pidió no revelar su nombre denunció a este medio que por órdenes superiores se pidió a los funcionarios hacer aportes de dinero, en un principio de 150 bolivianos para pagar el proceso judicial que enfrentaron los nueve detenidos, y en las últimas horas les pidieron 550 bolivianos más, con lo cual se sumarían 700 bolivianos.

Según Ardaya, se tratan de dinero privado y que en su momento se darán las explicaciones respectivas sobre el destino que se le dio.

El diputado supraestatal Edgar Romero, aseguró que no se apelará la sentencia dictada en Alto Hospicio, por la cual la Juez aceptó la expulsión tal como ha planteado la defensa de los bolivianos, y emitió una multa de 45 mil dólares “que pagará el Estado boliviano de multa porque este ya es un tema de Estado, porque hemos concluido que es un tema de venganza política de Bachelet y del canciller Muñoz, no vamos apelar porque no queremos que sigan detenidos, queremos la liberación inmediata”.