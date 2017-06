Agente de Bolivia ante La Haya llama a bajar la tensión con Chile tras impasse por los 9 detenidos

Eduardo Rodríguez Veltzé, que estuvo de paso en La Paz para después emprender vuelo a Holanda, sede de La Haya, deploró que el gobierno de Michelle Bachelet no haya intentado solucionar la detención de los 9 bolivianos mediante vía diplomática y al contrario haya decidido pasar el tema a la vía judicial.

La Paz, 23 de junio (Urgentebo).- Luego de que el conflicto de los nueve bolivianos tensionará las relaciones entre Bolivia y Chile los últimos tres meses, el agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Eduardo Rodríguez Veltzé, llamó a bajar la tensión y solucionar las diferencias constructivamente y recomendó dejar de lado “las animosidades”.

Veltzé, que estuvo de paso en La Paz para después emprender vuelo a Holanda, sede La Haya, deploró que el gobierno de Michelle Bachelet no haya intentado solucionar la detención de los 9 bolivianos mediante vía diplomática y al contrario haya decidido pasar el tema a la vía judicial.

“Deploro que Chile no haya tenido una reacción mucho más proactiva en solucionar estos incidentes como el pasado, lo lamento profundamente. Pero insisto esto hay que mirarlo como un antecedente que no debe reproducirse, prefiero mirar constructivamente y no seguir escalando en unas animosidades que no contribuyen”, declaró el agente de Bolivia a la red Patria Nueva.

Dijo que entre Bolivia y Chile hay una frontera de aproximadamente de unos mil kilómetros y recordó que la actividad del contrabando es muy propensa, sugirió solucionar de una mejor manera este ilícito sin que esto signifique para el Estado Plurinacional poner de lado su dignidad y soberanía.

“El acontecimiento es un desafío a la diplomacia de los Estados, los grandes conflictos se resuelven con diplomacia y es un desafío muy grande y debe contribuir a mejorar las relaciones (…) Prefiero pensar antes de escalar, las diferencias hay que solucionarlas con dignidad, con soberanía pero mirando el hecho de que somos vecinos y eso nadie lo va a cambiar. La vecindad debe manejarse con mejor espíritu”, argumentó Rodríguez.

Chile procesó a los connacionales por tres delitos: portación ilegal de armas, contrabando y robo con intimidación. Los connacionales se acogieron a un proceso abreviado tras haber estado 94 días en la cárcel de Alto Hospicio, allá en Iquique, Chile.

El pasado 21 de junio la juez Isabela Peña de Pozo Almonte los declaró culpables y remitió su expulsión en 30 días, además que impuso el pago de una multa de $us 48.000 ( 32 millones de pesos chilenos).

Consultado sobre si los últimos problemas con Chile, como el paro de Aduanas que entorpeció la carga boliviana y el paso de los camiones en frontera, además del tema de los nueve bolivianos puede influir en una decisión que pueda tomar el tribunal de la CIJ en la demanda marítima, el Agente de Bolivia respondió: “No creo que no, un Tribunal ya sea la Corte Internacional se concentra en lo que las partes le presentan, los argumento legales a su consideración”.

Fuente: urgentebo.com