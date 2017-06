Alcalde de Tarija asegura que no dará marcha atrás en el traslado a la nueva Terminal

Rodrigo Paz Pereira, lamentó el paro que lleva adelante el transporte interprovincial y aseguró que no dará marcha atrás en el traslado a la nueva terminal de buses.

Rodrigo Paz asegura que no dará marcha atrás en el traslado a la nueva Terminal

El alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, lamentó el paro que lleva adelante el transporte interprovincial y aseguró que no dará marcha atrás en el traslado a la nueva terminal.

“Y se van turnando viene un grupo y dice no me gusta, luego viene un segundo si le gusta, viene un tercer grupo ‘está a medias’, ninguno de los tres proyectos que hemos presentado son buenos. Entonces hay tarijeños de primera que pueden hacer lo que les da la gana, que pueden llevar adelante cualquier acción en función de sus intereses sectoriales y no respetan la decisión de las mayorías de reordenar la ciudad”, aseguró en entrevista a Radio Fides..

En ese sentido Paz Pereira, dijo que le parece un “abuso” contra la ciudad las medidas de protesta de este sector del transporte.

“Resulta que no comparten la decisión y el sacrificio, y el respetar las leyes, respetar la voluntad de las grandes mayorías de reordenar esta ciudad. Nosotros mantenemos claramente la posición de diálogo lo que no podemos es ir en contra de políticas públicas, que son difíciles de aplicar porque nunca antes se habían introducido estas políticas de reordenamiento de la ciudad”, explicó.

Finalmente ratificó lo dicho más temprano por Figueroa de que asumirán acciones legales contra el sector del transporte interprovincial.

EL PERIÓDICO / TARIJA