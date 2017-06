Se cumple un aniversario redondo de Más, que tenía el hit “Corazón partío”, y el artista español lo celebra con un concierto especial en el Vicente Calderón de Madrid; podrá seguirse en streaming, pero no será gratuito

El artista celebra veinte años de su exitoso álbum Más. Foto: Instagram

Cuenta la historia que la canción “Corazón partío”, el tema que se convirtió en un himno de su carrera, nació durante una gira de Alejandro Sanz por México. En una noche de descanso en un hotel de la ciudad de Monterrey tuvo una sensación de pánico. “Esos hoteles americanos tan altos me hacen pensar en terremotos. Tengo la sensación de que me va a pasar algo. Y cuando me entran esos rollos no hay nada mejor que concentrarse y escribir”. El español, fanático de de Paco de Lucía, tomó su guitarra flamenca, pulsó unas bulerías y después largó con un aire de rumba. La letra salió de un tirón. “Me salió de golpe. En un momento tuve la música y la letra del “Corazón partío”. El resto tardé un año en componerlo”.

Esa canción no sólo cambiaría el rumbo de su vida artística, se transformaría en el corte y el caballito de batalla de Más, un álbum con buena estrella, que fue lanzando en el verano de 1997 y vendió de movida más de un millón de discos. “Me acuerdo perfectamente de aquel momento. Me dije: `¡Qué putada! Esto no es para mí’. Siempre me pasa lo mismo, al principio me salen canciones muy flamencas. Ésta era una mezcla de muchas cosas. En esos momentos te confundes. Crees que siempre debes seguir un determinado estilo pero otra parte de ti, que es la que manda de verdad, te dice `venga tío p’alante'” .

“Corazón partío”, que contaba con la guitarra flamenca de Vicente Amigo y la participación en el clip del gran bailaor gitano Antonio Canales, le dio al artista pop su consagración mundial. Con más de seis millones de discos vendidos en todo el mundo, es el álbum más vendido de la historia de la música en España: solo en la Argentina vendió doscientas mil unidades. El disco con diez temas alumbraba otros hits: “Amiga mía”, “Si hay Dios”, “Siempre es de noche” y ¿Si fuera ella?, aunque ninguno con el impacto de “Corazón Partío”, que llegó al número uno de las listas y estuvo 70 semanas en el top del ranking.

Todas las canciones de ese emblemático disco volverán a sonar junto a otros éxitos de su historia musical el próximo sábado en el estadio del Vicente Calderón como parte del proyecto Más es Más, que se grabará en DVD y tendrá un libro. Con una escenografía diseñada especialmente para la ocasión, el concierto reunirá a más de una veintena de estrellas españolas e internacionales, cuyos nombres están guardados bajo siete llaves hasta la hora de inicio del show de dos horas y media. Sanz, se adelanta, estará acompañado por el mayor número de músicos que jamás hayan compartido un mismo escenario con el artista español.

Con entradas agotadas, el show será retransmitido por streaming en la plataforma www.feelthelive.com. Cualquiera podrá verlo en directo en Internet por cuatro euros. “Lo de cobrar por el streaming es porque habrá que financiarlo de algún modo”, explicó en charla con el diario El País. “Pero es una buena idea. Es por si alguien no puede ir a verlo y le apetece juntarse en casa con unos amigos, por ejemplo, en Buenos Aires”. Después de estar de gira con las canciones de Sirope, su última producción, el cantautor español con mayor número de premios Grammy (20 latinos y 3 americanos) revive las canciones que lo pusieron en un lugar de privilegio dentro de la industria de la música pop.

Será una noche de celebración acorde al buen momento del artista, que acaba de ser elegido Personalidad del Año 2017 para la próxima edición de los Grammys Latinos, que se realizará el 16 de noviembre en Las Vegas. Alejandro Sanz (Madrid, 1968), se suma así a una lista de personas que la industria ha reconocido como los mayores nombres en la música latina. El año pasado, el homenaje fue para Marc Anthony. Entre los homenajeados de los últimos años están nombres como Roberto Carlos , Joan Manuel Serrat,Miguel Bosé , Shakira , Juan Gabriel y Julio Iglesias . Sanz entrará en ese club el próximo 15 de noviembre en una gala que se celebrará en Las Vegas, el día antes de la entrega de los premios Grammy Latinos