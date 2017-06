Alertan problemas en la banca y Evo anuncia reunión

El sector financiero advierte de posibles efectos colaterales si no se toman medidas estructurales. Hasta mayo, los depósitos disminuyeron en $us 241 millones

Miguel Melendres / Carla Paz

La caída de los niveles de liquidez en el sistema financiero ha puesto en alerta al Gobierno, que luego de haber inyectado Bs 4.048 millones a la economía, modificando el reglamento del encaje legal y redimiendo de bonos del Banco Central de Bolivia (BCB), el presidente Evo Morales anunció una reunión con el sector para escuchar sus propuestas urgentes.

“Me ha llamado la atención la información de la banca privada, donde se están presentando algunos problemas. La próxima semana nos reuniremos con el sector, el BCB y el Ministerio de Economía para escuchar propuestas y resolver los problemas”, indicó Morales.

Las cifras del sector muestran una caída en los depósitos de $us 241 millones en los últimos cinco meses (de $us 21.022 millones en diciembre de 2016 a 20.781 millones a mayo de 2017). Además, de una disminución de $us 303 millones en cuentas corrientes. En tanto que las utilidades de la banca subieron un 19% entre enero y abril de 2017 con relación a igual periodo de 2016, al pasar de Bs 504 millones a Bs 599 millones, según datos de la ASFI.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Antonio Sivilá, expresó que la inquietud del presidente Morales se debe a la pérdida de los niveles de liquidez en los bancos.

“Si a futuro inmediato no se dan soluciones estructurales, podría causar otro tipo de efectos en la economía. Algunos segmentos se estancaron en el nivel de captaciones de los depósitos. Entre 2013 y 2014 crecieron en algunos periodos con mayor rapidez que la cartera de créditos. Pero se ha visto que los niveles de depósitos han ido estancándose”, explicó.

Precisó que una de las alternativas que se propondrían en la reunión de la próxima semana sería seguir liberando el encaje legal, así como revisar el cumplimiento de cupos de cartera, “caso contrario los niveles de tasas de interés pasivas van a ir subiendo y eso hace que impacte en el nivel de rentabilidad del sistema financiero”.

Mientras Sergio Asbun, gerente general del Banco Económico, dijo que efectivamente hay dificultad para cobrar (los créditos), pero se está cerrando con buenos indicadores de solvencia. “La liquidez costó más conseguirla en abril, pero las medidas que tomó el Banco Central con la disminución del encaje legal en dólares tuvieron un impacto positivo”, señaló.

Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, celebró la posibilidad de dialogar con las autoridades nacionales para que se promuevan medidas que permitan sostener el crecimiento económico.

Consultado sobre posibles soluciones ante una iliquidez, el presidente del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Fernando Sánchez, dijo que las autoridades económicas tienen que identificar las características y tomar las medidas pertinentes.

ANALÍSIS

La liquidez se contrae en el sistema

Carlos Hugo Barbery

La mora del sistema financiero entre enero y abril de 2017 se ha incrementado en Bs 395 millones,siendo que el aumento en toda la gestión 2016 fue de Bs 429 millones. Ello puede indicar que a

pesar de que el índice de mora con respecto al total de la cartera solo subió del 1,6% en diciembre de 2016 al 1,8% en abril 2017, la población está empezando a dejar de honrar sus compromisos.

La cartera de créditos y los depósitos en estos cuatro meses está estancándose, teniendo un diferencial entre ambos de Bs 5.155 millones (3,69%), acercándose a su punto de encuentro. El rango más amplio entre ambas variables se registró en 2015 con Bs 28.626 millones (25%).

Llama la atención que por primera vez en 11 años los depósitos del público en dólares sufren un ligero incremento. A diciembre de 2016 representaban un 16,1% del total y en abril 2017 equivalen al 16,3%. Pareciera insignificante, pero podría indicar un punto de inflexión hacia la preferencia en la moneda extranjera, lo que seguramente tendrá un aliado con la reducción del encaje legal en dólares. Una variable importante, como es la liquidez en el sistema de intermediación financiera, está contrayéndose

de manera preocupante, desde diciembre de 2015 con un nivel máximo de Bs 63.110 millones hasta abril de 2017, con un nivel de Bs 52.930 millones. Es una merma del 17% en 16 meses. En relación al

PIB, es un cambio del 27% a cerca del 23%.

Fuente: eldeber.com.bo