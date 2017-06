Así lucen los actores en sus personajes para “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”

¡Increíble! ¿Ya es 2018?

Ryan Murphy y el equipo de American Crime Story examinarán en una nueva serie el impactante asesinato del legendario diseñador de modas Gianni Versace, ocurrido en 1997. Escogieron un destacado elenco para la serie. Édgar Ramírez, Darren Criss y Penélope Cruz interpretarán los roles protagónicos, mientras Max Greenfield y Ricky Martin tendrán papeles secundarios. American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace se estrenará en 2018, después de la transmisión de Katrina, la segunda entrega de la franquicia.

La producción actualmente está en curso en Miami Beach, y grabarán en la misma mansión donde Versace fue asesinado por Andrew Cunanan. Se han empezado a revelar fotos de las estrellas en sus personajes, y el parecido con sus contrapartes de la vida real es impresionante.

Basado en el libro Vulgar Favors, de la escritora de Vanity Fair, Maureen Orth, la tercera entrega de ACS se estrenará en 2018 y tratará sobre cómo el asesino en serie Andrew Cunanan, pudo evadir su captura en 1997.

“Siempre me conmovió y me aterrorizó el asesinato de Versace, así que pensé que sería una gran historia porque trata sobre la cacería de un hombre”, le dijo Ryan Murphy a EW. “[Cunanan] mató a cuatro personas, luego a Versace y estaba escapado. Exploramos las razones sobre cómo se salió con la suya sin ser detectado. La tragedia del asesinato de Versace es que no ha debido de haber ocurrido”.

ÉDGAR RAMÍREZ COMO GIANNI VERSACE

La estrella de The Gold y The Girl on the Train interpretará al legendario diseñador de modas, asesinado a las puertas de su casa en Miami a la edad de 50 años, en 1997. El diseñador, quien era abiertamente homosexual, fue uno de los primeros en asociar el mundo de la música con la moda y fue amigo de Madonna, Elton John, Cher, Sting y Eric Clapton.

DARREN CRISS COMO ANDREW CUNANAN

El favorito de los fanáticos de Glee, quien también hizo una aparición como invitado en American Horror Story: Hotel, hará el papel de Andrew Cunanan, el sociópata y asesino en serie, cuyos asesinatos llegaron a su fin con Versace, su quinta y última víctima. Nueve días después de matar al diseñador en 1997, Cunanan, de 27 años, se suicidó mientras la policía de Miami se acercaba a su captura.

PENELOPE CRUZ COMO DONATELLA VERSACE

La ganadora del Oscar, Penélope Cruz, interpretará a la icónica diseñadora, a pesar de que los rumores apuntaban a que Lady Gaga tomaría el papel. Donatella se convirtió en la jefa de diseño después del asesinato de su hermano. Desde entonces, su icónico cabello plateado, bronceado permanente, y sombra de ojos, son tan famosos como sus diseños, que Cruz misma ha usado a lo largo de su carrera.

MAX GREENFIELD COMO SANTO VERSACE

La estrella de New Girl, quien también participó en American Horror Story: Hotel, interpretará a Santo, el hermano mayor de Versace, quien asumió el papel de presidente de la casa de modas Gianni Versace, después de la muerte de su hermano.

RICKY MARTIN COMO ANTONIO D’AMICO

El ganador del Grammy, quien antes trabajó con Murphy como estrella invitada de Glee, hará el papel de la pareja de Versace. Ellos se conocieron en 1982 y él se volvió diseñador de la línea deportiva de Versace. D’Amico y Donatella nunca se llevaron bien; ella le dijo a el New York Times en 1999, “Mi relación con Antonio es exactamente la misma que cuando Gianni estaba vivo. Lo respetaba como el novio de mi hermano, pero nunca me gustó como persona. Así que la relación sigue igual”.

¿Quién tuvo la mejor transformación?

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace se estrenará en FX en 2018.

¡No podemos esperar más!

Fuente: eonline.com