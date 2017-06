Axel: Un estreno y varias pistas de lo que se viene

El cantautor compartió con la prensa una escucha de parte de su octavo álbum, que sale a fines de agosto.

Axel. El cantautor presentó en un encuentro íntimo parte de lo que será su nuevo álbum, que sale a la venta a fines de agosto. (Foto: Gentileza Sony Music)

A fines de agosto, cuando se cumplan tres años y tres meses después del lanzamiento de Tus ojos, mis ojos, Axel tendrá un nuevo disco “en las bateas”, concepto que en los tiempos que corren se hace extensible a las plataformas digitales.

Pero ayer, también fiel al timming que rige hoy cada movida de la industria, el cantautor nacido hace 40 años en Rafael Calzada, junto al director de Sony Music, Damián Amato, fue el anfitrión de una escucha “íntima” de la mitad más uno de los 12 temas que tendrá su octavo álbum, cuyo título fue guardado en el más absoluto misterio.

No así su primer corte de difusión, Que nos animemos, que ya suena en el mundo virtual como adelanto de lo que su autor describió como el continente de “dos Axeles diferentes”. Uno, el baladista; el otro, el que se atrevió a internarse en un universo sonoro en el que impera la electrónica. “Los dos soy yo”, aclara en un gesto que, a juzgar por lo que se escucha, no es más que eso.

“Junio de 2015 fue un mes de revolución, de crecimiento personal, para mí. Y no hay manera de que eso no provoque un crecimiento profesional al mismo tiempo”, contó el artista, a modo de introducción, en un plan más cercano a una charla de amigos que a un encuentro con la prensa.

Y enseguida completó: “El 3, ganamos el Gardel de Oro; dos días más tarde murió mi mamá , al lado mío; a los 16 días, nació Fermín, mi hijo varón;y a las 48 horas comenzaba una gira por España. Además, me había mudado a Córdoba”.

Enseguida, la intro le dio paso al mundo interno de la docena de canciones que fueron a parar a su nuevo trabajo. “Cuando falleció mi mamá fue un momento de replanteo, de una batalla contra mi ego. Me hizo enfrentarme con cosas mías que me gustan, y otras que no. Y todo eso lo volqué escribiendo textos que se fueron convirtiendo en estas canciones.” Yentonces, la música. Primero, el Axel baladista, a voz, guitarra y poco más, con un sonido tan claro como crudo cantando su despedida a quien le dio su vida. De algún modo, según confesó, el tema que funcionó como la llave que le abrió la puerta para que saliera de cierta especie de sequía creativa.

A continuación, el corte: un up tempo con ritmo bailable, y la voz de la rapera y actriz estadounidense de ascendencia mexicana Becky G repartiéndose el protagonismo con la del muchacho del sur del conurbano, que contó que todos los temas los compuso mirando la montaña, viendo la salida y la puesta del sol.

Más música;uno, dos, tres temas más, con títulos bajo llave. Y algunos apuntes al paso: que “la gente quiere bailar”, que su conexión con el folclore siempre está, que “ésta es la más Axel de las baladas del disco”, y que pese al coqueteo con lo urbano, el límite está en la grosería.

“Nunca escribiría cosas que no me gusta cantar. Si fuera un cuadro, este disco sería un autorretrato”, advirtió, y cerró el encuentro con una confesión: “Hice este disco sin expectativas. Prefiero sorprenderme a ilusionarme; y me gusta sorprender.” Ahora, sólo queda esperar el resto.

Fuente: clarin.com