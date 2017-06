Batistuta mostró entusiasmo por ser el mánager de Boca y explicó por qué no trabajaría en River

El histórico goleador de la Selección Argentina podría introducirse en el mundo del Xeneize.

“Sé que hay un interés de Boca, pero no me llamó nadie. De todos modos, me genera placer”, comenzó Gabriel Batistuta, el histórico goleador de la Selección Argentina, quien dialogó a solas con Central FOX desde Birmingham.

Pese al interés del Xeneize, no le llegó ninguna propuesta formal al Batigol, quien actualmente está viviendo en Europa y recordó su experiencia como mánager de Colón: “No fue positiva porque el presidente no me delegaba cosas”.

Más allá de todo, el Bati se puso en contexto: “La función del mánager es ser el nexo entre el presidente y el DT”. En tanto, agregó: “Si Boca me pidió es porque Guillermo dio el visto bueno”.

Por otro lado, llenó de elogios a Darío Benedetto, a quien describió como un delantero con una personalidad grandísima y fue contundente: “No podría trabajar en River, todo el mundo sabe que soy de Boca”.

#CentralFOX | Batistuta: “Nunca me cerró la idea de Bielsa de no poder jugar con Crespo” pic.twitter.com/515b1xPvGH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 23 de junio de 2017

Fuente: foxsports.com.ar