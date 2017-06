¡¿Batman y Gatúbela finalmente llegarán al altar?!

La historia del hombre murciélago podría cambiar drásticamente.

Se podría decir que con el compromiso de tener que salvar al mundo del mal, Bruce Wayne tiene bastante de qué preocuparse. Sin embargo, próximamente podrías sumársele el estrés de tener que organizar su boda.

E! NEWS > OMG! ¡Batichica tendrá su propia película!

Así es, y es que la historia de Batman acaba de registrar un suceso que la cambiaría para siempre: ¡Será un hombre casado!

Eso en el caso de que Gatúbela acepte la propuesta que este le hizo en el más reciente número del comic de DC Comics, en el que el superhéroe se hincó de rodillas ante la sensual gatuna, cuya verdadera identidad es Selina Kyne, luego de una persecución por algunos edificios de ciudad gótica.

AMAMOS LAS PELIS > Las 25 mejores películas de superhéroes de todos los tiempos

Según explicó el guionista Tom King a Today.com: “Darle más dolor a ‘Batman’ no revela nada sobre él. Pero darle amor y alegría, combinado con las tragedias de su pasado, se transforman en algo nuevo que nunca se hizo. ‘¿Debería casarse con él? ¿Debería darle el sí?’ Hay toda una conversación que puede salir de esto”.

Y lo está logrando, ya que los fanáticos han comenzado un gran debate acerca de lo que debería pasar con el corazón de Bruce, y por ende el destino de la trama.

De todas maneras tendrán que esperar hasta el próximo 21 de junio cuando salga el nuevo número.

Si tienen hijos, ¿serán gatos voladores o murciélagos felinos?

AMAMOS LAS PELIS > Mira los nuevos y asombrosos adelantos de Justice League (Fotos + Video)

A shocking decision will change the Dark Knight's world after BATMAN #24, available now. https://t.co/dJgkNIhYik pic.twitter.com/F3O6mEcSu6

— DC (@DCComics) 8 de junio de 2017