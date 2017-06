Bill Cosby: quién es quién en el juicio de la década

El caso criminal contra el actor por presuntas agresiones sexuales ya está en marcha y todo Estados Unidos está pendiente de ello

El año pasado, la serie American Crime Story recordó a los espectadores de todo el mundo la relevancia del caso de asesinato de O.J. Simpson y la repercusión social, cultural e informativa que tendría en los años posteriores a su término. Pero aquella producción televisiva también sirve en este 2017 para contextualizar la notable visibilidad que está teniendo otro juicio de similar calibre mediático y que empezó en la mañana del lunes: el de Pennsylvania v. Bill Cosby.

Para ponerlo en su apropiado marco de importancia, hemos confeccionado este sencillo-de-seguir quién es quién para poner en perspectiva el que tiene visos de convertirse en el juicio más importante de la década. No sólo por quién lo protagoniza, sino también por lo que representa dentro de los procesos en los que las agresiones sexuales contra mujeres son protagonistas.

Bill Cosby

Cosby es un actor y cómico de 79 años con una fortuna de más de $400 millones que alcanzó las cotas de leyenda con su exitosa sitcom para NBC La hora de Bill Cosby, en la que interpretaba al padre de una familia afroamericana llamado Cliff Huxtable y que duró ocho temporadas, desde 1984 hasta 1992. Casi 30 años atrás, Cosby se había convertido en el primer afroamericano en ganar un Emmy en plena lucha por los derechos civiles —premio que ganaría hasta en otras cuatro ocasiones, incluyuendo un galardón humanitario— y en el primero en ser nominado a un Globo de Oro en las categorías televisivas —acabaría ganando dos Globos a mediados de los ochenta. Cosby también ha sido nominado a 15 Grammys por sus especiales de comedia y para niños de los cuales ha ganado nueve. Corto currículum en el mundo del entretenimiento.

Andrea Constand

Constand es una de las más de 60 mujeres que en los últimos años han declarado haber sufrido, en algún momento del último medio siglo, algún tipo de delito sexual por parte de Cosby: violación y abuso de una menor, incluidos. La excepcionalidad de Constand radica en que ella es la única que ha conseguido llevar esas acusaciones a un juzgado criminal. Lo hizo en diciembre de 2015, casi 12 años después de que la supuesta agresión sexual de Cosby tuviera lugar y días antes de que el plazo para poder presentar una demanda criminal se acabara.

La ahora masajista de 44 años y residente en Toronto trabajaba como entrenadora del equipo de baloncesto de Temple University, en Philadelphia, Pennsylvania, cuando conoció a Cosby, en 2002. Ambos iniciaron una amistad porque Cosby era antiguo alumno de esa universidad y visitaba habitualmente. Constand alega que a primeros de 2004, el actor la drogó y acosó sexualmente, pero no presentó una denuncia a la policía hasta el año siguiente. El entonces fiscal del distrito, Bruce Castor, decidió no presentar cargos contra Cosby porque decía no contar con suficientes pruebas físicas contra el actor. De hecho, el caso de Constand se apoya principalmente en su declaración como víctima. Su intervención frente al acusado, a través del previsiblemente complicado interrogatorio de la defensa, es por eso el más esperado del juicio.

Denunciante número 6

El juez Steven T. O’Neill desetimó la petición de la fiscalía de aceptar el testimonio de hasta 14 denunciantes con relatos similares al de Constand. Finalmente, sólo una ha contado con el permiso del juez para declarar en el caso —y su nombre no se ha hecho público porque así lo ha pedido ella. Se trata de una mujer que trabajó para uno de los agentes de Cosby en William Morris Agency. Asegura que el actor le ofreció una pastilla y luego la agredió sexualmente en un hotel de Bel Air, California, en 1996. Su testificación también será puesta a prueba por la defensa y le exigirán que explique por qué fue al bungalow en el que se hospedaba Cosby si asegura que en ocasiones anteriores había rechazado los acercamientos del cómico.

Kevin Steele, fiscal del distrito

Bruce Castor, el fiscal que decidió en 2005 no presentar cargos contra Cosby por la supuesta agresión a Constand, buscó su reelección en 2015 después de varios años fuera del cargo. Su rival fue Kevin Steele, un demócrata que le acabaría ganando en noviembre con anuncios de ataque en los que recordaba su decisión de no procesar al actor. Un mes después, y días antes de que prescribiera la posibilidad de Constand de denunciar, Steele decidió empezar un caso criminal contra Cosby. Es él la cara de la fiscalía y la persona en la que muchas denunciantes tienen puestas sus esperanzas.

Brian McMonagle, abogado defensor

McMonagle es un abogado defensor de Philadelphia que se ha granjeado una excelente reputación representando a un enorme espectro de personalidades del entretenimiento y la política. Consiguió con éxito la inocencia de un exfiscal general acusado de homicidio y de un jugador de baloncesto acusado de asesinato. Este es su caso más mediático hasta la fecha. Junto a él está la abogada Angela Agrusa, que también está lidiando con otros casos de Cosby en otras partes del país.

La comedia norteamericana

Cosby probablemente no estaría donde está ahora si no fuera por Hannibal Buress, un cómico que aparece habitualmente en la serie Broad City y que llamó violador a Cosby en varios de sus monólogos en Philadelphia en 2014. Un espectador de uno de sus shows grabó un instante en el que Buress dice “Cuando os vayáis de aquí, googlear ‘Bill Cosby violación’. Esa mierda tiene más resultados que ‘Hanibal Buress'” y lo subió a YouTube. El vídeo se hizo viral y desencadenó varias de las decenas de acusaciones contra Cosby que se han hecho públicas desde entonces.

En los últimos tres años, Cosby ha sido protagonista de decenas de gags en series de televisión y galas de premios. Su nombre sigue trascendiendo, pero no como icono de la televisión, sino como un chiste. El mundo de la comedia del que fue parte durante tantas décadas le ha dado definitivamente la espalda a Cosby.

Los compañeros de reparto de Cosby

Quienes sí estarán junto al actor durante el juicio son algunos de los compañeros de reparto de Cosby. Keshia Knight Pulliam, que interpretaba a la hija de Cliff, Rudy, en La hora de Bill Cosby, apareció el lunes en Norristown, Philadelphia, para mostrar su apoyo al cómico. Y Phylicia Rashād, que interpretaba a la mujer del personaje de Cosby en la misma serie, también tiene previsto hacer acto de presencia en los próximos días, según ha confirmado el representante de Cosby a la revista People. La asistencia de ambas ayudará a mantener viva la llama de la nostalgia y del personaje televisivo entrañable que representaba Cosby.

Los medios de comunicación

El seguimiento de los medios estadounidenses está ya probando ser constante y omnipresente. The New York Times hizo este lunes un seguimiento exhaustivo con un blog que iban actualizando en directo con imágenes y declaraciones. Revistas del mundo del entretenimiento como The Hollywood Reporter también tienen previsto publicar artículos diarios sobre el juicio. Y las cadenas de cable como MSNBC o Fox News ya dedicaron varias piezas al caso a lo largo del primer día en los juzgados.

Los espectadores de The Bill Cosby Show

El otro apartado clave del juicio lo determinarán los que observan desde fuera. El de Cosby es uno de otros tantos casos de personalidades del mundo del entretenimiento acusadas de delitos sexuales; polémicas que los medios aprovechan para dividir a sus lectores con encuestas sobre si creen que su ídolo lo hizo o no lo hizo. Y como siempre, esos debates conseguirán que se pasen por alto —o incluso se rechacen— las voces de las mujeres que se han atrevido a dar un paso adelante. Esta vez son más de 60 y las próximas semanas de juicio sólo harán que avivar más sus voces.

