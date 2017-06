Bolivia debuta ante Chile

Básquet. La selección iniciará su participación el 28 de junio. Este martes se concentran.





Ref. Fotografia: Exigente y duro. Los trabajos fueron intensivos para las chicas en los microciclos.

La selección boliviana de básquet debutará ante Chile en el campeonato Sudamericano Sub-17 que se desarrollará en Sucre (Chuquisaca) del 28 de junio al 2 de julio. La Verde' integra el grupo “B” junto a Argentina y Perú. Tuvieron 14 microciclos de preparación al mando del técnico Sandro Patiño, quien eligió a las 14 jugadores que disputarán el torneo. Según lo planificado, este próximo martes llegarán todas las seleccionadas a la capital del Estado para iniciar la concentración, asimismo, tendrán tres turnos de entrenamientos y jugarán un partido previo con algún combinado local.

Afinando los detalles. “La altura ya no es un problema para nosotros como en el pasado, tenemos unas cinco chicas que tienen 1 metro y 82 centímetros de estatura. El martes concentraremos y trabajaremos en la parte mental, hay que decirles que se puede. Hemos intentado decirles que van a jugar otro básquet, ese estratégico que no se juega mucho en Bolivia”, señaló Patiño. Para la ocasión, la Federación Boliviana de Básquet (FBB) programó 14 microciclos, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al torneo y de las 24 convocadas solo quedaron 12. “Se está haciendo un buen trabajo, le tengo fe a esta generación. Hubiera sido importante que nos den uno o dos partidos amistosos con otras selecciones. Por lo que he visto de los rivales, nosotros no estamos lejos, pero ellos llegan con más horas en cancha”, acotó Patiño.

Definidos los grupos. El grupo “A” lo componen Venezuela, Colombia, Uruguay y Ecuador. En la primera jornada, la vinotinto se medirá ante Ecuador, mientras que las cafeteras lo harán ante las charrúas. En la zona “B”, Argentina jugará contra Perú y concluirán la fecha Bolivia contra Chile. El torneo consta de dos fases: la zona de grupos y de eliminación. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la próxima ronda y los ganadores a la final.

José Carlos Acosta jacosta@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo