Bolivia y Chile se enfrentan en la OEA por los 9 detenidos (Video)

Mostraron imágenes del excesivo uso de violencia al momento de la captura de los nueve. El 20 de junio habrá una nueva audiencia. La comitiva cree que es tiempo de su liberación

Bolivia denunció en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el caso de los nueve detenidos por carabineros de Chile el pasado 19 de marzo.

El canciller Fernando Huanacuni y el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, expusieron el hecho ante los representantes de los países miembros y afirmaron que “es tiempo” que el vecino país disponga la liberación de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana.

Bolivia pidió a Chile dialogar y solucionar este tema por la vía diplomática. La vecina nación respondió que la situación está en manos de la justicia y anticipó que no dejará que se dañe su imagen ante instancias internacionales.

Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores nacional acusó la “discriminación” que se ejerció contra los detenidos, sus familiares y periodistas bolivianos. Uno de los ejemplos fue el caso de una madre, que fue observada por vestir pollera cuando visitaba el penal de Alto Hospicio.

Explicó además que en incidentes fronterizos similares, Bolivia actuó conforme al derecho internacional y la cooperación entre naciones. Pidió el apoyo de los países que integran esa instancia para que los nueve bolivianos puedan retornar al país.

A su turno, Arce señaló que la operación que realizaban los funcionarios nacionales fue “legítima y legal”, debido a que combatían el contrabando. Acusó a carabineros y transportistas chilenos de actuar de forma coordinada, “aunque parezca increíble”.

Enfatizó el excesivo uso de violencia al momento de la detención. “¿Es correcta la actitud de los carabineros de Chile, de lacerar, humillar y torturas a nuestros compatriotas? ¿Eso es Estado de derecho? ¿Era necesario el uso de la violencia y de esa fuerza”, recriminó el ministro al representante chileno.

Arce relató como fueron detenidos los bolivianos, explicando que los carabineros hicieron uso de sus armas de fuego. “Este caso será un ejemplo de lo que los estados no deben hacer entre sí, un ejemplo de que la razón debe imponerse ante la fuerza y no viceversa”, declaró.

Respuesta de Chile

En respuesta, Aníbal Barría, embajador permanente de Chile ante la OEA, fustigó la denuncia de Bolivia, que calificó de “inconsistente“, acusando al país de tener un “objetivo comunicacional”

“No queremos otra controversia, pero si ustedes la quieren, Chile está dispuesta a resolverlas por las vías pacíficas (…) Chile no va aceptar en este foro ni en ninguno otro que se ventile un caso que se está llevando en estratos judiciales“, declaró el personero.

Sostuvo que “no nos hacemos caso de los nuevos infundios sobre la tortura” y manifestó que “Chile no está en guerra con nadie, Chile no se prepara para ninguna guerra”, asegurando que se desea una relación de buena vecindad con Bolivia.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco