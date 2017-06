Buffon: “Siempre hay un momento en que la historia cambia”

El veterano arquero italiano reconoce que “Real Madrid tiene feeling con las victorias y Juventus con las derrotas”, pero aclaró que se sienten capacitados para ganar la Champions.

El veterano arquero italiano Gianluigi Buffon habló en conferencia de prensa en la previa de la gran final de la UEFA Champions League que Real Madrid y Juventus disputarán este sábado en el imponente Millennium Stadium de Cardiff.

De un lado Real Madrid, el equipo que más veces levantó la ‘Orejona’. Enfrente, Juventus, el club con mas finales perdidas en esta competición europea.

La ‘Vecchia Signora’ ganó la Champions por última vez en 1996. De ahí en adelante, cayó en cuatro finales: 1997, 1998, 2003 y 2015.

Al ser consultado sobre esta tendencia, Buffon (presente en las finales de 2003 y 2015) asuguró con total confianza: “Ellos tienen feeling con las victorias y nosotros con las derrotas, pero siempre hay un momento en que la historia cambia. Y nosotros nos sentimos capaces de hacerlo”.

Luego, Buffon reconoció que ganar la Champions sería un cierre perfecto de su carrera: “Sería espectacular ganarla y poder compartir esa alegría con todo el equipo y la gente que me acompañó a lo largo de todos estos años”.

“Yo imaginaba que a los 39 años ya no iba a tener más nada que aprender, pero sigo aprendiendo. Este año llegó Dani Alves y la experiencia que tuvo en Barcelona me enseñaron un montón de cosas. Y me sorprendo de esto. El aprendizaje no termina nunca”, sintetizó Buffon.

Fuente: foxsports.com.ar