Campero invita a médicos a reglamentar DS 3091 y 3092

J. Carlos Palacios / La Paz

La ministra de Salud, Ariana Campero, invitó ayer a la dirigencia de los médicos a “trabajar” en la reglamentación de los decretos supremos 3091 y 3092; mientras los galenos, estudiantes de medicina y trabajadores de salud protagonizaron ayer una nueva marcha masiva pidiendo la abrogación de esas normas.

Campero hizo tal declaración en El Alto, en ocasión del inicio de la campaña de vacunación nacional contra la rabia canina. Curiosamente, dos horas más tarde, estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) descendieron hacia la sede de Gobierno para unirse a sus pares de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y conformar un solo bloque que paralizó la sede del Gobierno hacia el mediodía. Campero dijo que las universidades se están movilizando “sin necesidad”.

Un periodista preguntó a Campero si los citados decretos podrían abrogarse. “¿Abrogar? la predisposición está abierta (para dialogar), incluso de trabajar el reglamento con ellos”, dijo.

Campero aseguró que “no hay pulseta” entre el Gobierno y los médicos por los decretos, uno que crea la Autoridad de Fiscalización de Salud y el otro la libre afiliación a las cajas de salud.

La Ministra declaró que citó a la dirigencia de los médicos para reunirse el lunes y empezar a construir una ley marco de salud. “Vamos a transformar el sistema nacional de salud, los exhortamos a que se sumen”, indicó la autoridad de Salud.





Radicalizarán protestas

“Más hospitales, menos cocales” y “por culpa del pirata estamos en las calles y no en los hospitales” son algunos de los estribillos que lanzaron los médicos y estudiantes de la UPEA durante la masiva movilización por las calles de La Paz, reportó ANF.

La directora de la Facultad de Medicina de la UPEA, Cinthia Quezada, dijo que con la movilización se demandó que el Ministerio de Salud abrogue las normas cuestionadas, si no los conflictos se radicalizarán.

“La UPEA está en la lucha y no va a parar hasta que el Ministerio de Salud anule las normas, que además no solucionan la problemática de salud que se vive en el país. Hay que ser conscientes y elaborar leyes integrales y no caprichosas”, aseveró.

Según Quezada, en la universidad alteña hay 1.200 estudiantes de medicina, que sumados a otras carreras de salud, son más de 5.000 y exigen ser tomados en cuenta para elaborar “normas democráticas”.

