Canelas fustiga a la oposición y pide no creer en su “mentira organizada” contra la gestión de Evo

Canelas aseguró que los opositores, a diferencia de Evo Morales, los fines de semana se dedican a comer chicharrón y tomar chicha.

Canelas pide no creer en la “mentira organizada de la oposición” contra la gestión de Evo

El gobernador oficialista de Cochabamba, Iván Canelas. Foto de Archivo: Cambio

La Paz, 26 de junio (ANF).- El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, solicitó este lunes no creer en la supuesta “mentira organizada” desde la oposición política del país para cuestionar la gestión del presidente Evo Morales y hacer creer que no está trabajando por el país.

En la entrega de una unidad educativa en Sacaba, Canelas dijo que las obras más grandes construidas en el país son las que fueron impulsadas por el presidente Morales a través del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” y otras iniciativas nacionales.

Para ello fue “importante la recuperación de los hidrocarburos y la redistribución de esa riqueza (…) principalmente en las regiones donde más se necesitan, en las regiones empobrecidas. Por eso, no crean en esa mentira organizada de la oposición que ha tratado y seguramente seguirá tratando de dañar, afectar y menospreciar el trabajo que se está ejecutando en estos últimos años”, remarcó.

Agregó que Morales no trabaja sólo de lunes a viernes, sino los fines de semana e incluso en feriados. En cambio los opositores, según la autoridad departamental, los sábados y domingos se dedican a comer y a consumir algunas bebidas, como la chicha, sin practicar algún deporte.

“Pregunten a un opositor si trabaja sábado y domingo ¿Han visto a los de la oposición trabajando sábado y domingo? Los de la oposición están comiendo su chicharrón, están tomando su chicha el sábado y están durmiendo toda la mañana del domingo, ni siquiera hacen deporte, así es, esa es la verdad hermanos y eso tienen que decir para que no vengan con esa mentira organizada para decir que no se está trabajando, (pero) gracias a Dios tenemos un presidente como Evo que no se preocupa ni de su salud, se preocupa sólo de trabajar por el país para que todos podamos tener un estado plurinacional”, insistió.