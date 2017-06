Capriles: La Constituyente es para que la cúpula corrupta tenga inmunidad

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, calificó de “extraña” la manera en la que se va a desarrollar el proceso electoral de la asamblea nacional constituyente comunal que pretende imponer Nicolás Maduro el próximo 30 de julio.

Nota de prensa

“No habrá tarjetón, no habrá comprobante, ¿eso no les parece extraño? ¿Usted está dispuesto a entregarle a Maduro, Cabello y a toda esa cúpula corrupta un cheque en blanco? ¿La llave del cajero? ¿Su casa?”, dijo a propósito de las declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, quien refirió este jueves que las votaciones para la constituyente se ejecutarán directamente en la pantalla de las máquinas y que, a diferencia de otros comicios, no existirá boleta electoral.

“La constituyente es para que la cúpula corrupta que hoy gobierna el país y que además es señalada en el mundo por narcotráfico, tenga inmunidad y además se mantenga en el poder. Eso atenta contra la democracia de todos los venezolanos”, dijo.

Por otra parte, Capriles rechazó la condecoración hecha por Maduro al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Vladimir Lugo, quien agredió este martes 27 al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“Donde hay golpizas y maltratos a mujeres, instituciones, periodistas, diputados, siempre está la lacra de Lugo. Que el mundo vea el mal ejemplo de Maduro y su narco corrupta cúpula. A las lacras las condecoran y a quienes son institucionalistas y defienden la Constitución lo apartan, para eso es la constituyente”.

El líder de la Unidad rechazó que un grupo de estudiantes de diversas universidades resultaran detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional Bolivariana este jueves y que además hayan sido objeto de robos y tratos crueles.

“Yo le he escuchado a Maduro referirse a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. No mencione más al pueblo judío, porque quienes conocemos a detalle la persecución, sabemos que lo que hace este gobierno es lo que hacían los nazis con los judíos. Los nazis son quienes están en el Palacio de Miraflores y las víctimas, los perseguidos, somos quienes estamos en la calle defendiendo el país”, concluyó.