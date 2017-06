Carniceros están en emergencia por cobros de impuestos a friales

EMERGENCIA. Los carniceros de Bolivia llevaron a cabo un ampliado a nivel nacional en el frigorífico municipal de la Pampa de la Isla, donde acordaron ingresar en estado de emergencia tras los cobros de Impuestos Nacionales a centros de comercialización de carnes, friales y ventas.

Los carniceros de Bolivia realizaron un ampliado a nivel nacional en el frigorífico municipal de la Pampa de la Isla, donde acordaron ingresar en estado de emergencia tras los cobros de Impuestos Nacionales a centros de comercialización de carnes, friales y ventas. José Luis Ramos, ejecutivo del sector, informó: “Estamos ante las amenazas de Impuestos Nacionales nuevamente y este ampliado ha determinado estado de emergencia a nivel nacional, porque Impuestos Nacionales se está dando la tarea de amenazarnos de entrar en los puntos de ventas, tanto en mercados como en friales.

Por qué lo hace desde abajo y no inicia desde arriba. No entendemos por qué primero tiene que entrar a los puntos de venta y no a los ganaderos o centros de abastecimiento, centros de comercialización y otros, porque nosotros no recibimos factura y no podemos emitir factura, hay situaciones que a nosotros nos preocupa”.

El carnicero indicó que, además, en este tercer ampliado nacional se ha analizado enviar una contrapropuesta al presidente del Estado la siguiente semana. “Tenemos la propuesta de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia para hacerle llegar a nuestro señor presidente Evo Morales y al Ejecutivo pleno y ministros, que consiste en que nosotros aparte de que muchos puntos de ventas tienen en Régimen Simplificado, se paga con el Régimen Simplificado en las diferentes categorías, queremos pagar un impuesto más sobre la comercialización de carne, pero que esto venga desde la cadena de industrialización y la cadena de comercialización”, explicó.

