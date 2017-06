Caso Rózsa. Denuncian amedrentamiento del Gobierno en el juicio

Ref. Fotografia: Presión. Hugo Paz Lavardens renuncia a presentar más testigos. El Día



Denuncian amedrentamiento en juicio

Caso Rózsa

El procesado Hugo Paz Lavardens denunció amedrentamiento por parte del Ministerio público y del Ministerio de Gobierno en el caso Rózsa.

Lamentó que las autoridades judiciales del Gobierno no permitan la libre declaración de los testigos de descargos en las audiencias del juicio oral.

Lavardens presentó como testigos a sus cuñados Lino Roca y Abraham Dabdoub, los mismos que se hicieron presentes en la audiencia la mañana de ayer para declarar.

Detalle. El abogado defensor de Lavardens, Gary Prado, indicó que en más de una oportunidad los fiscales y los representantes del Ministerio de Gobierno cuestionaron a los testigos con otros fines durante su declaración.

Una de las observaciones fue al representante del Ministerio de Gobierno, que preguntó al testigo si alguna vez había emitido comentarios o compartido publicaciones en contra del presidente Evo Morales o el Gobierno.

El testigo respondió que no, que no recordaba. Luego de esto se pidió al Tribunal de Sentencia a cargo del caso una copia de las actas de la audiencia porque se iniciaría un proceso por falso testimonio contra el testigo.

Críticas. Por tal motivo, Lavardens decidió renunciar a sus testigos de descargo para evitar mayor amedrentamiento a quienes vengan. “Lamentablemente hicimos notar de la situación al Tribunal pero no hizo nada, entonces no podemos permitir que se continúe con este tipo de amedrentamiento a personas que no tienen nada que ver en el proceso”, dijo Prado.

“Quieren imponer el miedo a los testigos, anunciando procesos, por eso decidí no traer a nadie más, no tiene sentido que ellos paguen. No pueden, las redes sociales son públicas no pueden fijarse en eso. Pero ya lo consiguieron ellos, así actúan”, dijo el procesado.

A su turno la senadora de oposición Carmen Eva González, que se encontraba presente, lamentó las actuaciones de las autoridades judiciales, señalando que existen otros fines.

“Hay una clara intención de impedirle que declaren, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ocultan? Que salga a flote la verdad que este juicio es armado”, añadió.

EL DÍA / Santa Cruz