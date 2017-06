Caso taladros. Edmundo Novillo no denunció a la gerente Legal de YPFB pero Fiscalía imputa a Cynthia Novillo

Piden cárcel para nueva imputada en caso taladros. | APG

Novillo no denunció a la gerente Legal de YPFB en el caso Taladros

La Paz |ANF.- En el informe de 50 hojas del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, sobre el supuesto proceso irregular de contratación de la italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB, que derivó en la imputación de seis funcionarios de la estatal petrolera, no fue incluida la gerente Legal Corporativa, Cynthia Marcela Novillo Salinas, aprehendida en las últimas horas.

El documento que cita observaciones de tipo legal, administrativo y técnico, al referirse al capítulo jurídico apunta a los asesores legales asignados al Comité de Licitación, Julio Kjari Nina, Gizel Siles Roca y Mauricio Bustos Martín de “actuar de oficio” en la enmienda número 3 al Documento Base de Contrataciones (DBC) que habría originado una serie de irregularidades en el proceso de contratación.

Sin embargo, los tres abogados (ahora detenidos) apuntaron a Novillo Salinas de haberles dado órdenes expresas vía correo corporativo para realizar la enmienda en cuestión. No obstante, la citada Gerente no fue mencionada en el informe del Jefe de Transparencia como corresponsable de la enmienda. El documento de Hidrocarburos derivó en investigación formal por parte de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Esta última no se ha pronunciado sobre los hallazgos de su trabajo.

El informe indica que la enmienda No 3, referente al poder, permitió a Drillmec SPA (Drillmec Inc, Drillmec Inc. Drilling Technologies, Drillmec Drilling Technologies), presentar un poder sin validez legal para propuestas y firmar contratos contraviniendo de esta manera las exigencias del Código Civil y la Ley del Notariado para la representación por mandato, en cuanto al Poder Especial y Expreso que exige un proceso de contratación como lo examinado.

“Extrañamente e inexplicablemente, los abogados miembros del Comité de Licitación acudiendo a sus facultades contempladas en el punto 16 del Documento Base de Contrataciones de oficio modificaron el DBC generando una enmienda que pone en riesgo los intereses de YPFB, transgrediendo las disposiciones legales del Código Civil y la Ley del Notariado expuestas anteriormente”, señala.

Según el Jefe de Transparencia, los tres abogados ahora detenidos también pretendieron justificar la enmienda, que elimina deliberadamente las facultades de presentación de propuestas y la suscripción de contratos.

“Lo llamativo y más sorprende aún es que este documento privado lleva el título de Poder Especial, sin tener las formalidades legales como ser los requisitos de estar notariado y ser emitido en el idioma del país de origen”.

CAMBIOS

En un análisis más detallado del alcance de enmienda, el informe de Novillo Aguilar señala que el Documento Base de Contrataciones (DBC), en lo que corresponde a los documentos legales que deben presentarse para competir en la licitación, se simplificó a la fotocopia simple del documento de representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir documentos contractuales, refrendado por las autoridades del país de origen.

“Si bien el numeral 16 del DBC faculta la posibilidad de realizar las enmiendas por iniciativa propia o como resultado de la reunión de aclaración, empero de ninguna forme les está permitiendo transgredir la legislación boliviana”, cita el documento. (Los Tiemp0s)

Fiscalía va por altos mandos y detiene a la gerenta legal

Hay tres mandamientos de aprehensión por el ‘caso taladros’. Ayer fue arrestada la funcionaria de YPFB Cynthia Novillo por el Ministerio Público luego de allanar su casa. Hoy será cautelada

La Fiscalía emitió mandamientos de aprehensión para convocar a los citados y que declaren

El Deber / Miguel Ángel Melendres

La comisión de fiscales que investiga la presunta compra irregular de tres taladros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a Drillmec Spa, se ha enfocado en citar al personal de alto mando de la petrolera estatal, tal como la jueza 4to. Anticorrupción, Melina Lima, pidió la semana pasada. Pero el Ministerio Público no puede encontrar a tres de ellos, bajo el temor de fuga.

“(Las investigaciones) se ampliaron contra cuatro personas más. Una de ellas es (Cynthia) Novillo. Hay otras citaciones para tres personas. Algunas no han sido encontradas en su domicilio. Se las busca con mandamientos de apremio”, manifestó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

Ayer, Cynthia Novillo, gerente legal corporativa de la petrolera estatal, fue conducida hasta la Fiscalía paceña, luego de un allanamiento de su casa para aprehenderla, según Guerrero, quien sigue de cerca la investigación del caso.

Novillo fue imputada por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Se espera para las próximas horas su audiencia cautelar, donde la Fiscalía pedirá su detención preventiva. El abogado defensor, Gustavo Ayala, lamentó el allanamiento ‘innecesario’ del domicilio y explicó que ante los fiscales, su defendida “por resguardar el mejor funcionamiento de la estatal petrolera, recomendó flexibilizar algunos requisitos legales para todas las empresas, no para una sola, como se pretende hacer ver”.

Fabián Rogelio Avilés, jefe de la Unidad Jurídica de YPFB, debió haberse presentado el martes, pero no apareció. Ambos nombres fueron señalados por la jueza Lima, porque habían ordenado a los primeros cinco detenidos preventivamente a “cumplir órdenes”. Novillo y Avilés no aparecían en la lista de los primeros sindicados por el Ministerio de Justicia.

Las investigaciones

Guerrero no quiso dar a conocer los nombres de los funcionarios que tienen mandamientos de aprehensión. Pero determinó que dos de ellos trabajan en las oficinas de YPFB en Santa Cruz. “Han participado directamente de este proceso” y la tercer persona “ha sido el nexo entre YPFB y la empresa Drillmec Spa”, dijo Guerrero.

“Hay un flujo de llamadas, mensajes, cartas relativas a la participación de estas personas”, señaló la autoridad.

En la audiencia de medidas cautelares de los cinco funcionarios suspendidos de YPFB, se nombró a Pedro Pablo Hinojosa Flores, representante de la firma IDS Intercontinental Drilling Services, y a José Marcos Rejas Gómez, de la Dirección de Operaciones de YPFB, quienes supuestamente influyeron en el proceso de licitación.

En la lista de presuntos sindicados, el Ministerio de Justicia nombró al representante de la empresa italiana Drillmec Spa, Diego Bergonzi.