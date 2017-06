Caso YPFB-taladros: cinco de ocho exfuncionarios apuntan a Achá

En la toma de declaraciones que hizo la Fiscalía se refleja cómo el exejecutivo de la estatal petrolera boliviana tenía participación directa para contratar a la italiana Drillmec.

Caso taladros: cinco de ocho exfuncionarios apuntan a Achá

Archivo / Página Siete. La audiencia cautelar de Guillermo Achá en un juzgado de La Paz.

Al menos cinco de ocho exfuncionarios de YPFB que fueron citados por la Fiscalía de La Paz para prestar sus declaraciones informativas por el contrato de compra de taladros a la empresa Drillmec apuntaron como responsable del proceso al expresidente de la estatal petrolera Guillermo Achá.

En la resolución de ampliación de imputación formal contra Achá, emitido por el Ministerio Público el 20 de junio pasado, se menciona que Paola Andrea Oporto, gerente de Contrataciones de YPFB; David Pérez, gerente de Perforación; el vicepresidente de Administración, Contratación y Fiscalización de YPFB, Jorge Patricio Sosa; Mayra Geraldine Velásquez, del área de contrataciones, todos alejados del cargo, señalan a Achá.

La gerente legal corporativo de YPFB, Claudia Lenz Ardaya, afirmó que al exejecutivo se le hacía conocer los informes incluso de las enmiendas al contrato.

Sobre este último, Velásquez, en su declaración del 22 de mayo pasado, sostuvo que ella asumió la Gerencia Legal entre 2015 y 2016 y que en ese entonces “tenía reuniones de coordinación para el análisis de documentos de normativa”. Pero aclaró que no era miembro del Comité de Licitación en 2015 y que el mismo dependía de Achá Morales.

Mientras que los abogados Gizel Siles, Mauricio Bustos y Julio Kjari (todos con detención preventiva, además de Carmen Tellería, Bigmark Serrano y David Pérez) indicaron que se hizo una enmienda al contrato por instrucción de la gerente legal corporativa, Cynthia Novillo.

En la toma de declaraciones, la Fiscalía incluso refleja el impase que tuvieron el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, con Achá.

Pérez afirmó que Novillo al finalizar una reunión, en la que participaron también el director de Transparencia Corporativa, Alexander Ramírez, su equipo técnico, además de Achá, preguntó ¿cuándo se firmará el contrato?

“Se notó una indignación del señor Novillo cuando escuchó del Lic. Achá que el contrato ya se habría firmado y enfático (Novillo) dijo ¿cómo, si ya habíamos acordado revisar el proceso antes de firmar? a lo cual Achá respondió que no había llegado a ningún acuerdo”, relató Pérez.

Para hacer la imputación, la Fiscalía observó que la exautoridad cumplió funciones como presidente de YPFB desde el inicio del proceso de contratación hasta su resolución. “(…) tuvo participación activa de manera directa a través de su personal de confianza para que la empresa Drillmec SPA pueda verse beneficiada y como consecuencia se adjudique al proceso de contratación de los tres equipos de perforación”, señala.

Además, evidenció la firma de Carmen Tellería, en calidad de secretaria de directorio, que sería personal de confianza de Achá.

Otra de las observaciones es que éste tuvo conocimiento pleno de todo el avance de contratación, incluso de las enmiendas hechas por la Unidad Jurídica, Técnica y Administrativa.

“Además que debe tomarse en cuenta que esta autoridad (Achá) convocaba a reuniones con los vicepresidentes y gerentes corporativos cada 15 días o cada mes, en el que se informa el avance de todos los proyectos de inversión, incluyendo el proceso de contratación de los tres equipos de perforación”, agrega la imputación .

Achá aún en celdas

Luego de una audiencia de más de ocho horas, el jueves por la madrugada, Achá recibió detención domiciliaria. Fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica por irregularidades en el proceso de adjudicación a Drillmec.

La Fiscalía solicitó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Sin embargo, el juez Hugo Huacani, del Juzgado de Instrucción en lo Penal, determinó medidas sustitutivas.

El abogado de Achá, Héctor Castellón, informó ayer que su defendido ya está cuatro días en celdas judiciales debido a que ni el Régimen Penitenciario ni la Policía designaron custodios para que el exejecutivo cumpla la detención domiciliaria.

Agregó que como defensa ya reunieron los demás requisitos exigidos, como los garantes, el arraigo y el domicilio.

“Creo que fui presionada por Achá”

Declaración de Paola Andrea Oporto: (…) siento que soy presionada para que me vaya inmediatamente de la empresa. Creo que fui presionada para que Guillermo Achá me eche la culpa de las observaciones al proceso de contratación hasta la firma del contrato.

Le dije que no me podía ir de la empresa hasta que se aclare el problema del contrato de los taladros, porque podía ser mal interpretado que me vaya de la empresa o me quieran echar toda la culpa.

El 20 de abril me apersoné a las oficinas de Yacimientos pero me informaron que ya no podía marcar mi ingreso (..) y luego me entregaron la carta de suspensión temporal laboral.

“Achá me dijo que proceda”

En la declaración informativa policial ampliatoria, David Pérez Alba señaló: “Luego de una reunión con el director de Transparencia, Edmundo Novillo (…), donde se aclaró todas las observaciones en la parte técnica, me acerqué personalmente al Lic. Achá a consultar si continuábamos según cronograma y emitir la orden de proceder. La respuesta del Lic. Achá fue que proceda según lo programado, es decir que emita la orden de proceder según cronograma de plazo de inversión (…).

En la misma reunión estaba Lola Tellería, quien dijo que por instrucciones del presidente coordinó la revisión y cierre del contrato(…).

“Los informes los conocía Achá”

Claudia Lenz Ardaya, que prestó su declaración informativa policial el 5 de junio pasado, quien en calidad de gerente legal corporativo de YPFB señaló que la gerente legal de la estatal petrolera (Cynthia Novillo) no tenía la facultad para firmar esta enmienda, ésta debía ser dirigida y aprobada por RPC.

Asimismo, pidió siempre el asesoramiento de la ahora imputada Carmen Lola Tellería como gerente legal corporativa YPFB Andina y que se reunieron con la unidad solicitante, es decir David Pérez, habiendo elaborado, asimismo, un contrainforme de conocimiento pleno de Guillermo Luis Achá.

“Me siento utilizado por Achá”

Declaración de Jorge Sosa sobre el porqué se dejó sin efecto el contrato con Drillmec: “El presidente Achá me dice que para evitar cualquier daño posterior a YPFB y debido a que la situación es muy grave se tiene que resolver este contrato.

(…) Aclaro que el presidente me comunicó que iba a ser suspendido de YPFB de mis funciones, pero antes me señaló que debo arreglar este tema (…) Yo me siento decepcionado y utilizado por Guillermo Achá, ya que cuando se firmó el contrato lo llamé para preguntarle si iba a participar de la firma, que era en un edificio al frente de su oficina, y me dijo que yo lo firme, eso me pareció raro por la importancia del contrato.

Página Siete / Lidia Mamani / La Paz