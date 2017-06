Charice Pempengco, la actriz de ‘Glee’ que ha revelado su nueva identidad como hombre

De las más de 800 canciones que Glee versionó durante sus seis temporadas, uno de los temas más recordados es, sin duda, Telephone, el popular hit de Beyoncé y Lady Gaga, que Introdujo a la cantante filipina Charice Pempengco (25) en la serie de Fox. Dentro de la producción, la joven encarnó a Sunshine Corazon, una alumna de intercambio que, por sus grandes dotes vocales, enfurecía a la protagonista, interpretada por Lea Michele. No obstante, antes de alcanzar la fama internacional, Charice ya había acaparado titulares en Asia al triunfar en un ‘talent show’ y convertirse en la protegida de Oprah Winfrey en EE.UU. Sin embargo, esta semana sí que se ha conseguido transformarse en el centro de atención, después revelar su nueva identidad como hombre.

🎧 #charice – #pyramidfeatiyaz #charice (2009) #lovethis 💞💞💞 Una publicación compartida de Re:june3,2017 (@___r_y_o__) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 5:09 PDT

Desde pequeña, Charice se acostumbró a las cámaras. Para contribuir a la economía de su casa, Pempengo se presentó a numerosos concursos de canto, además de unirse al programa Little Big Star en Manila, cuando tan solo tenía 13 años. Allí, bajo la tutela de otros artistas filipinos como Sara Jeronimo, la futura estrella se volvió una sensación viral. Sobre todo cuando I Will Always Love You’ se hizo popular en Youtube. De esa forma, grandes presentadores como Ellen DeGeneres y Paul O’Grady accedieron a invitarla a sus programas, mientras Oprah decidió figurar como su mentora y contactar personalmente al productor musical David Foster para ayudarla a impulsar su carrera.

A raíz de ello, en septiembre de 2010, y con el honor de ser la única interprete filipina que ha alcanzado el ‘Hot 100’ de Billboard, Charice debutó en Glee, donde destacó por su cálida voz, su amplio sentido de la moda y algunas interpretaciones magistrales, como la de All by Myself de Celine Dion. Pese a ello, la cantante no logró disfrutar su éxito del todo, debido al trágico asesinato de su padre en 2011, a manos de un hombre borracho. Tiempo después, la estrella del pop reapareció ante los medios con una imagen mucho más rockera, que además dio paso a un sinfín de rumores. Como consecuencia, Charice prefirió enfrentar a los medios para hablar claro sobre su sexualidad.

Penyanyi asal Filipina, yang cukup membuat geger dengan sederet kontroversi mengenai identitasnya, Charice akhirnya resmi mengganti nama menjadi Jake Zyrus, sekaligus mempertegas identitas dirinya sebagai seorang pria. Pergantian nama tersebut diumumkan kepada fans melalui sosial media pada hari Minggu lalu. Charice mengganti seluruh nama yang ia gunakan di sosial media menjadi Jake Zyrus dan menghapus tweet dan Instagram post lama. Foto Mega Man magazine #charice #jakezyrus #creativediscnews Una publicación compartida de Creative Disc (@creativedisc) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 5:21 PDT

En una entrevista para el ‘talk show’ filipino The Buzz, Charice confesó sin rodeos que se reconocía a sí misma como una tomboy. Asimismo, en 2014, reveló a Oprah que no tenía problemas en declarar su lesbianismo y que siempre había sabido que era “especial”. Incluso a los diez años, cuando encontró la palabra precisa para describir lo que estaba sintiendo: “Eso es, soy gay”. A partir de su cambio de look, Winfrey también se aventuró a preguntarle sobre su posible transición sexual, a lo que Charice respondió de forma negativa. “No voy a transformarme en un hombre. Pero, básicamente, mi alma es masculina. Pero no voy a cambiar mi cuerpo. Voy a cambiar lo que se ve, cortar mi pelo, usar ropa de hombre. Pero eso es todo”, explicó la cantante.

Poplovers, masih ingat dengan penyanyi asal Filipina, #CharicePempengco ? . Penyanyi yang sempat bikin heboh dengan mengumumkan orientasi seksual nya sebagai seorang Lesbian beberapa tahun lalu, kini mengganti nama nya menjadi #JakeZyrus . Charice a.k.a Jake resmi mengganti nama akun dan menghapus semua foto lama nya di Instagram . #103popfm #Popfm Una publicación compartida de 103POPFMJKT (@103popfmjkt) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 1:43 PDT

Sin embargo, la artista ha cambiado de parecer, ha eliminado de sus redes sociales todo rastro de Charice Pempengco y se ha presentado ante sus fans con la nueva identidad masculina de Jake Zyrus. El pasado 20 de junio, Jake emitió su primer tuit, que ya acumula más de 4.100 “me gusta”. “Abrumado. He visto todos sus comentarios de amor y me siento feliz. Finalmente. Os amo a todos y nos vemos pronto”, escribió. Por otra parte, también se tomó el tiempo de responder a quienes lo han criticado por su proceso. “No dejaré que nadie arruine este momento. No dejaré que nadie arruine mi felicidad”, expresó tras el apoyo de miles de internautas, quienes ya exigen su primer concierto como Jake Zyrus

Fuente: www.elmundo.es