El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó hoy “casi nada nos sorprende de lo que dice el Gobierno boliviano”.

Chile rechaza acusaciones de tortura a 9 bolivianos detenidos

Muñoz calificó de “infundadas” las declaraciones del presidente Morales, quien dijo que denunciará a la OEA por “disparos de amedrentamiento” contra bolivianos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, respondió este lunes a las acusaciones que el presidente Evo Morales realizó en contra de Chile por los supuestos maltratos que han recibido los nueve detenidos en Iquique, acusados de robo con intimidación, porte y tenencia de armas y contrabando.

Morales anunció que ingresará este miércoles una demanda en contra de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la presunta “tortura, disparos de amedrentamiento y hostigación” que a su juicio han sufrido sus compatriotas durante el proceso judicial que enfrentan en el norte chileno.

Al respecto, Muñoz indicó que “ya casi nada nos sorprende de lo que dice el gobierno boliviano. Son nuevas acusaciones infundadas que carecen de credibilidad y que no merecen más respuesta, no merecen ninguna credibilidad”.

“Chile es un Estado de Derecho con garantías para todos los procesados y todos los detenidos, y eso lo sabe todo el mundo. Si no fuese así, habría un verdadero escándalo internacional y lo único que hay son acusaciones infundadas de Bolivia”, recalcó Muñoz.

Por su parte, el diputado Issa Kort (UDI) señaló que “lo que el presidente Morales está planteando son denuncias que no tienen asidero, acá en Chile tenemos un Estado de Derecho que funciona, acá el debido proceso se cumple dentro del proceso judicial, por lo tanto lo que está haciendo él es un voladero de luces, es querer seguir sembrando el germen del odio contra Chile y no va a tener más resultado que seguir dando cuenta que él le miente a la comunidad internacional al hacer este tipo de declaraciones”.

Este lunes, Morales anunció que Bolivia presentará el miércoles una denuncia contra Chile ante la OEA por la “injusta y violenta detención” de los nueve bolivianos que fueron capturados por un asalto de camiones en el sector fronterizo.

No obstante, según explicaron fuentes conocedoras del caso a Emol, tras la detención, los nueve funcionarios bolivianos dijeron a la Defensoría Penal Pública -que fue la primera defensa que tuvieron antes de contratar un abogado particular- que no tenían lesiones producto del trato policial. Asimismo, desde la oposición boliviana cuestionaron las acusaciones de Morales. “Por qué desde marzo, estamos en junio, recién se sabe? ¿Qué es lo que ha pasado?”, señaló el senador Arturo Murillo.

El anuncio de Morales surge después de que el ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció que los bolivianos detenidos en Chile fueron sometidos a varios actos de violencia, que van desde golpes hasta disparos.

Los carabineros del vecino país cometieron “un acto de tortura que no se admite ni siquiera en una situación de guerra”, aseveró Arce, al momento de revelar el pasado domingo los testimonios que dieron los bolivianos en su declaración ante la Fiscalía chilena.

La ministra de Comunicación, Gisela López, confirmó que las declaraciones a las que tuvo acceso el Gobierno nacional dan cuenta que los dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia fueron sometidos a vejámenes en el momento en que fueron detenidos.

Desde el pasado 19 de marzo, los nueve bolivianos están detenidos acusados de tres delitos. El Gobierno de Chile y la justicia de ese país sostienen que los compatriotas pasaron la frontera de manera ilegal, además portando armas.

Bolivia alega que cumplían su labor en la lucha contra el contrabando, y que los carabineros los detuvieron contrariamente para defender a los contrabandistas.