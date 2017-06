¿Ciencia ficción o realidad? Planean resucitar a 20 muertos en América Latina

Imagen Ilustrativa

Los investigadores afirman que el método escogido para el experimento ha demostrado previamente buenos resultados en pacientes con graves lesiones cerebrales.

El cuerpo humano ha sido durante mucho tiempo objeto de numerosos experimentos: desde fórmulas antienvejecimiento hasta el previsto trasplante de cabeza. Recientemente, la compañía Bioquark se ha unido a esta tendencia con el anuncio de su intención de literalmente resucitar a los muertos.

Según informa el portal STAT, se trata de la restauración de la salud del cerebro después de la muerte clínica, que se planea hacer con inyecciones de células madre y estimulación cerebral.

Bioquark, con sede en el estado de Florida (EE.UU.), por su parte, ya cuenta con logros en diferentes campos del conocimiento: desde la biología regenerativa a la cibernética, para superar enfermedades y el envejecimiento. “No hay forma mágica para resucitar a los muertos. Por lo tanto, hay que adoptar un enfoque diferente”, dice la directora general de la empresa, Ira Pastor.

20 ‘voluntarios muertos’ de América Latina

Inicialmente, el experimento llamado ‘ReAnima’ fue programado para realizarse en la India en el 2016. El procedimiento incluía la inyección de células madre mesenquimales, tomadas del tejido embrionario conectivo y la mezcla de proteína especializada, estimulación laser transcraneal (estimulación de ciertas áreas del cerebro con los pulsos de láser en el rango cercano infrarrojo) y la estimulación eléctrica del nervio mediano. Los investigadores afirman que el método escogido para el experimento ha demostrado previamente buenos resultados en pacientes con graves lesiones cerebrales.

Sin embargo, el año pasado el Instituto Nacional de Estadística Médica de la India rechazó la solicitud para realizar el experimento. Ahora la compañía está en la etapa final de búsqueda de una nueva ubicación. En los próximos meses, el estudio está programado para comenzarse en América Latina.

De acuerdo con el protocolo establecido para el experimento, los investigadores utilizarán 20 cuerpos con el cerebro muerto. En primer lugar, los ‘voluntarios’ recibirán una inyección de células madre. Luego, los investigadores introducirán una mezcla de proteínas directamente en su médula espinal para causar el crecimiento de nuevas neuronas. Luego, durante 15 días se llevará a cabo la terapia con láser, a través de la cual las neuronas tendrán que crear conexiones. Durante todo este tiempo los investigadores estarán atentos a lo que ocurre en el cerebro, y registrando cualquier cambio.

¿Falsas esperanzas o recuperación completa?

Hasta el momento, expertos independientes señalan que el experimento genera más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿si los participantes del experimento están muertos, cómo pueden estar de acuerdo para participar en el mismo?

No obstante, los científicos cuestionan no solo la parte ética del experimento, también su aspecto práctico. Así, por ejemplo, la estimulación del nervio mediano, ha mostrado resultados bien limitados en el tratamiento de pacientes en estado de coma. Tampoco está claro qué discapacidades mentales y físicas tendrán estas personas, en caso de que Bioquark tuviera éxito.

“Por supuesto, muchos se preguntan: ¿Y después qué?”, cometa Pastor. “A pesar de que nuestros planes realmente llegan a alcanzar la plena recuperación de estos pacientes, no es el principal objetivo del primer experimento”, especificó.

Algunos acusan a la compañía de dar falsas esperanzas a los familiares de los ‘voluntarios’, puesto que no hay garantías de que sean logrados resultados positivos, ya que el método elegido aún no ha sido probado ni siquiera en animales. No obstante, los expertos de Bioquark son optimistas y creen que tienen una buena oportunidad de éxito.

Fuente: actualidad.rt.com