Colombo: “Quedó mal Orosco”

El zaguero del equipo Universitario contó el momento en el que Raúl Orosco le negó la mano al final del partido.

El jugador de Universitario Rodrigo Colombo aclaró sobre la polémica imagen en la que el árbitro Raúl Orosco le niega la mano tras el final del partido entre el equipo docto y The Strongest (1-0) en el Hernando Siles. “El que quedó mal fue Orosco porque todos lo vieron”, afirmó.

Colombo afirmó que felicitó al juez al final del compromiso, pero de manera irónica. “Te felicito, arbitraste muy bien. El línea tampoco me quiso dar la mano”, contó a DIEZ. La imagen en la que el argentino se queda con la mano extendida recorre las redes sociales.

Sobre esta polémica, Jorge Antequera, exárbitro FIFA y miembro de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol, dijo que la norma no establece que es obligación dar la mano a los jugadores, antes, durante y después del partido. “Seguramente le dijo algo que no le gustó durante el partido y por eso decidió no darle la mano al final”, indicó Antequera. El partido terminó con dos expulsados del equipo de Universitario.

Fuente: diez.bo