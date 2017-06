Comandante de la Policía contradice a Cocarico y asegura que él pidió ser rescatado

El ministro Cocarico aseguró este domingo que no fue retenido en el lugar y que fueron los policías los que le obligaron a abordar un helicóptero.

ANF.- El Comandante Departamental de la Policía de La Paz, Agustín Moreno, informó que fue el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien solicitó ser rescatado en helicóptero pese a que las fuerzas del orden habían despejado los puntos de bloqueo que instalaron los productores de coca de la zona de los Yungas.

En una entrevista en el canal estatal, el Ministro Cesar Cocarico aseguró este domingo que no fue retenido en Arapata, a donde viajó para socializar la Ley de la Coca, y dijo que accedió a salir del lugar en helicóptero a insistencia de la Policía.

“Bueno él ha cumplido con su agenda y tenía previsto realizar una asamblea allá, se ha realizado la asamblea, lamentablemente no todos estuvieron de acuerdo con esa decisión, es por eso que tomaron la decisión de bloquear las salidas de Arapata”, dijo Moreno y añadió que “Lo que se ha hecho simplemente (fue) brindarle la seguridad correspondiente y él tomó la decisión de abandonar Arapata a través de un helicóptero” en una entrevista con el periodista Peter Luna, del Semanario Los Andes.

“Nosotros hemos habilitado las vías para que pueda hacerlo por tierra, sin embargo la decisión la tomó el señor Ministro y decidió abandonar Arapata por vía aérea”, agregó.

El Ministro Cocarico aseguró que “Yo tenía que irme hacia la Asunta, salir a Villa Barrientos, subir a Irupana o Chulumani y retornar a La Paz, ese camino estaba libre (…) entonces cómo van a decir que me han sacado, lo que pasa es que habían policías del lugar que me estaban protegiendo. Yo nunca solicité, agradezco al coronel Abel de la Barra, que me llamó un día antes para preguntarme si iba a ir (…) La Policía es la que se empecinó en que me suba al helicóptero, yo no quería subir”.

Dijo que seguramente se armó ese operativo policial por experiencias pasadas en las que autoridades fueron violentadas por grupos de manifestantes.

Cocarico negó que los pobladores lo hubieran retenido, más bien dijo que se trataba un grupo reducido de 30 a 40 personas las que impedían el paso y generaban violencia, frente a una cantidad mayor de pobladores que respondieron a su llamado para socializar el reglamento de Ley de la Coca.

“No es cierto que me hubieran retenido, en ciertos momentos evidentemente habían accesos que no se podía transitar, había cinco, 10, 15 personas en algunos lugares, no queríamos generar violencia, yo me fui hacia atrás, me fui hacia El Dorado, (donde) prepararon un almuerzo y nos fuimos por ahí”, insistió.

El pasado jueves las bases de los productores de hoja de coca de Los Yungas determinaron en un ampliado impedir el ingreso del Ministro a Coripata, donde debía realizar la socialización del reglamento de la Ley de la Coca, documento que fue rechazado por los cocaleros porque según aseguran no participaron en su redacción. Por ese motivo instalaron diversos puntos de bloqueo al ingreso a ese municipio.

Sin embargo el viernes Cocarico se presentó en la población de Arapata, y generó enfrentamientos entre dos grupos de cocaleros con un saldo de varios heridos, saqueos y otros problemas derivados de la violencia circunstancial.

Tras algunas horas de tensión, el ministro Cocarico, fue rescatado de la localidad yungueña de Arapata en un helicóptero, luego de que los cocaleros cercaran el sitio para no dejar salir a la autoridad.

Página Siete