Cómo poner el cuello en manos del barbero

Las barberías están de moda. Y allí fue el cronista, ávido de una nueva experiencia en un local Palermo-chic.

El periodista “enfrenta” la navaja de Chopper. Foto: Andres DElia

Acá en la caverna no hay sutilezas, ni luces, ni espejos para acicalarnos. Todo es así, como ordena la naturaleza: el pelo crece a su gusto y se acomoda como puede, igual que todo aquello que pueda llegar surgir del rostro.

Por eso aquel día entré dispuesto a todo para cumplir con mi misión periodística. Prácticamente le di una patada a la puerta, empujé al primer barbudo que me crucé y tomé de las solapas al mismísimo Chopper antes de sentarme en su sillón de barbería de los 50.

–Quiero ser un Hell’s Angel -lo increpé. -Prepará la navaja y dejame listo para probar sangre.

Pero bien prolijo.

La planificación del corte La planificación del corte

Si los lectores de Spot han visto ya mi barba desordenada flameando en el viento de un simulador de caída libre, envuelta en la velocidad endiablada de un karting o incluso tambaleando sobre una moto, sepan que ahora llegó el momento de ver cómo otro señor la manosea.

La experiencia, debo confesar, me agradó.

Chopper Cuts es una antiquísima barbería de barrio que abrió hace 8 meses en Palermo. Como ordena la tradición, tiene el pirulín giratorio en la puerta -blanco por las gasas, rojo por la sangre y azul por… quién sabe- y otro más adentro por si queda alguna duda. Dos sillones que suman más de un centenar de años, viejos avisos publicitarios, fotos anteriores al color y muestrarios de peinados y barbas que datan de comienzos del siglo pasado ambientan el lugar, entre imágenes de Elvis y Gardel. Una heladera llena de cervezas para convidar y una barra con whisky completan la decoración de este viaje en el tiempo, mientras suena rock(abilly) en los parlantes a respetable volumen.

También hay lugar para la eléctrica. También hay lugar para la eléctrica.

Y en el medio, su servidor, Chopper. Que es un especialista en pelo y barba, pese a que no tiene barba (aunque sí un glorioso bigote gris). Lo que exhibe es una amplia trayectoria en esto de afeitar como hacía mi viejo: toalla caliente sobre el rostro, un poco de jabón y mucha navaja a pulso.

Chopper empezó como guitarrista y cantante de una frustrada banda de bluegrass, The Choppers, y como sólo le vio uñas de guitarrero al apodo, a los 23 años -hace 23- agarró las tijeras y dejó los instrumentos.

Y no paró. Trabajó en peluquerías unisex -la primera, la de su propia madre- hasta que descubrió el mundo de la barbería clásica -no la “urbana” de los reggatoneros que se hacen dibujos en la cara y la cabeza- y se planteó la meta de abrir un local especializado. Estuvo un tiempo en el más famoso de la ciudad y hace 8 meses juntó las navajas y las tijeras, recogió cuanto poster, cartel y souvenir vintage había acumulado durante su vida y abrió Chopper Cuts en Uriarte y Niceto Vega. Ahora anda buscando local más amplio porque explota.

Su secreto es ofrecer una experiencia bien masculina, crear un ambiente donde cualquiera que valore lo detallado, vintage y artesanal pueda encontrar un refugio para pasar un rato agradable. Más que cortes, lo que vende son buenos momentos. “¿Viste que hay mujeres que van todos los sábados a la peluquería sólo por el hecho de ir, charlar con otras y pasar el rato? Esto es lo mismo”, dice Chopper, que no para de reírse.

La vida en manos del barbero La vida en manos del barbero

Todo es vieja escuela. Los instrumentos, los espejos, los sombreros que usan Chopper y sus compañeros, sus delantales, la decoración, la música y, obviamente, los cortes.

Me siento, pongo los pies en el apoyo de metal que hay en la base y me reclino para entregarme a la experiencia. Chopper me exhibe la máquina que le regaló Donnie Hawley, el Maradona de los barberos, pero saca otra para recortarme la barba, porque aquella es como el Santo Grial para él y se la entregó el maestro estadounidense durante una clínica que dio aquí, en su local. Como tiene mi rostro literalmente entre sus manos, opto por no quejarme.

Se ríe Chopper y me va domesticando el pelo de la cara, mientras comenta la borrachera de anoche en un bar palermitano que despedía a su histórico barman y describe a alguna mujer que nadie termina de tener claro si existe o es imaginaria. No importa, sólo cuenta el corte que va esculpiendo en mi cara, de espaldas al espejo. Porque, como buen artista, busca conseguir un golpe de efecto con el último giro del cliente, cuando la obra se revela.

Pasada la máquina, Chopper me pone sobre la parte baja del cuello una espuma caliente y perfumada que tiene preparada en una máquina especial. Me tira la cabeza para atrás y, entre comentarios sobre el último capítulo de su serie favorita, me pasa la navaja hacia arriba y hacia abajo, con movimientos precisos. Así me define una línea perfecta y me deja un ardor importante, que luego va aliviar a medias con una loción que me deja hecho un fuego.

Vuelve la máquina y va sobre la cabeza, porque Chopper también corta el pelo. Me rapa a los costados y me tijeretea el jopo, justo antes de aplicarme una pomada “cement clay” (que sería algo así como una arcilla de cemento) y de rociarme un líquido pegajoso que me completan el aspecto de esculpido.

Me advierte que el casco de la moto alterará mi recién logrado look, pero apuesto a que el conjunto de productos logrará hacerlo sobrevivir. Acierto. Lo que no estoy tan seguro que haya logrado superar la prueba es mi espíritu cavernícola y mis ansias de convertirme en un Hell’s Angel. Creo que no podría soportar encontrar un pelo de mi barba fuera del lugar que mi barbero diseñó para él.

Producción: Daniela Gutiérrez

El salón de Chopper Cuts El salón de Chopper Cuts

Datos básicos

La barbería Chopper Cuts está ubicada en Uriarte 1306, casi Niceto Vega, en Palermo. El recorte básico de barba arranca en los 200 pesos, y luego la tarifa va subiendo según el trabajo, que puede incluir peluquería.

