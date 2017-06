Cómo se trabaja en la fábrica que produce la ropa de la marca Ivanka Trump en Indonesia

Una investigación de The Guardian reveló que en PT Buma los empleados se quejan por las condiciones laborales

Cómo es trabajar para los talleres que hacen prendas de la marca Ivanka Trump. Foto: Archivo

La fábrica está ubicada en Indonesia. Se llama PT Buma y es una de las varias que producen en serie la ropa que vende Ivanka Trump , la marca de indumentaria de la hija favorita del presidente de Estados Unidos .

Son 2759 los empleados que allí se desempeñan a diario y no tienen muchas cosas buenas para decir: denuncian que los honorarios son muy bajos, que los intimidan, que les ofrecen más dinero sólo si no se toman días por enfermedad, que el dinero alcanza para tan poco que no pueden vivir con sus hijos.

El diario británico The Guardian habló con más de doce operarios de la fábrica ubicada en Subang y la mayoría asegura que les pagan el mínimo, 170 dólares por mes, trabajan de más y tienen objetivos imposibles de cumplir.

Una de ellas es Alia, quien trabaja en los talleres desde que dejó la secundaria. Tiene dos hijos y está casada. Su marido también es empleado en Buma y ambos viven en un cuarto que alquilan por 30 dólares. A sus hijos los tienen lejos, a más de una hora de distancia. A ellos los cría la abuela y sus padres los visitan sólo una vez al mes, cuando juntan suficiente dinero para pagar la nafta y subirse a la moto que tienen para trasladarse.

Cuando a Alia le contaron de qué trataba el nuevo libro de Ivanka, Mujeres que trabajan: Reescribiendo las reglas para el éxito, se echó a reír. Su idea de equilibrio entre vida y trabajo, dijo, podría cumplirse si pudiera ver a sus hijos más de una vez al mes.

Sita es otra de las mujeres que cose para Ivanka. Tiene 23 y dejó de estudiar cuando sus padres se enfermaron. Así llegó a Buma: “No puedo soportarlo más. Trabajo horas extras no pagadas todos los días. El salario mínimo es demasiado bajo”.

Otra de los puntos que reclaman los trabajadores es que la empresa tiene la costumbre de despedir a varios y volver a contratarlos justo antes del Ramadán, un mes más tarde, para evitar el pago del “bono fiesta religiosa”.

PT Buma es una empresa de prendas de vestir propiedad de empresarios coreanos que comenzó a operar en Indonesia en 1999. Es uno de los proveedores de G-III Apparel Group, el fabricante al por mayor de Ivanka Trump. Y sus trabajadores confirman que las condiciones en las que pasan los días están demasiado lejos de lo que pregona la hija del presidente Donald Trump .

