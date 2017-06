¿Cómo volverse popular en la Red en cuestión de meses?: Ciberprofesionales revelan sus trucos a RT

Imagen ilustrativa

¿Sueña con ser popular? ¿Quiere tener muchos amigos en Facebook o cientos de ‘Likes’ en Instagram? En este material exclusivo de RT profesionales de la mercadotecnia en medios sociales revelan los secretos del éxito.

¿Existen trucos y secretos que nos permitan ser objeto de una mayor atención, aumentando nuestra influencia y popularidad en las redes sociales? RT ha conversado con profesionales de la mercadotecnia en medios sociales (Social Media Marketing, SMM, en inglés) para saber de primera mano qué y cómo hay que publicar en las redes sociales para ser el centro de todas las miradas.

Para empezar…

En primer lugar, los expertos en SMM llaman la atención sobre lo diferente que resulta seguir una estrategia exitosa en Facebook y, por ejemplo, en Instagram, ya que cada red social tiene sus peculiaridades.

En primer lugar hay que determinar es en qué plataforma se quiere actuar. Para ello, Yelena Kupriyánova, la directora de medios sociales y proyectos especiales de la agencia de marketing digital Rocket 10, aconseja determinar nuestro público objetivo: “Para llegar a ser popular en cualquier red social hay que entender claramente entre qué personas queremos serlo y con qué fin se suscribirá la gente a nuestra cuenta y nos leerá. Y tenemos que darle a esta gente lo que quiere”.

Por esa razón la experta subraya que “todo depende del potencial público objetivo y de nuestra comprensión del mismo”. “Por ejemplo, un fotógrafo de comida se sentirá más cómodo en Instagram, mientras que un gurú de los negocios estará mejor en Facebook, aunque hay excepciones”, explica Kupriyánova.

Antes de nada, antes incluso de hacer una primera publicación, debemos “entender para qué queremos lograr la popularidad del contenido y de la cuenta. ¿Para que nos paguen por la colocación de la publicidad? ¿Para que se dirijan a nosotros para obtener algunos servicios o consultas? ¿Para mimar nuestro amor propio? Lo que vamos a publicar dependerá de lo que queramos que dé frutos”.

Facebook, la red social “para indignados y descontentos”

Una vez ha determinado los objetivos, estudiemos al gigante mundial de las redes sociales: Facebook. Según Andréi Mujachov, director de la Agencia Publicitaria de Internet ‘Studiya Mujachova’, esta red tiene un rasgo notable que a algunos, sin embargo, puede parecer inesperado: en Facebook “hay que indignarse”.

“Siempre hay que indignarse por algo, mostrarse un poco neurótico e irritado. Escribir sobre lo que le disgusta, sobre cuán activo es usted como ciudadano y cómo cambia la situación para mejor, cómo la resuelve. Las investigaciones, discusiones y quejas funcionan perfectamente y, en general, todo aquello que tenga una connotación liberal o descontenta”, asegura Mujachov, que subraya que los usuarios más exitosos de Facebook son aquellos que tienen alguna “aversión, intolerancia u odio oculto e inquietante”, considera el experto, que también enumera algunos consejos técnicos:

En cualquier caso, Mujachov admite que Facebook es una plataforma donde hay espacio para todo: el sexismo, la homofobia o el racismo. “En general, Facebook es un ambiente muy tóxico para los que tomaron la decisión de ser populares, pues tendrán que manipular a la gente, y eso no es nada fácil desde el punto de vista emocional”, comenta.

Otra experta en este ámbito, Veronica Mitiakova, directora del departamento de SMM de la compañía de Internet ‘Yug’, destaca que en Facebook “la audiencia se ha acostumbrado a razonar más y se mostrará agradecida si les da temas para discusiones de forma sistemática”. Con todo, la experta admite que “será mejor que el tema tenga un matiz económico-social” para que cada usuario registrado “pueda actuar como un experto en economía o educación”.

En cualquier caso, Mitiakova tiene clara cuál debe ser la estrategia para triunfar en esta red social: “Mi consejo es reunir la audiencia de los así llamados líderes de opinión en el ámbito que a uno le interesa, atraer su atención comentando y compartiendo sus publicaciones, tratar de hacerse sus amigos y llegar a ser interesante precisamente para esta gente. Luego, sobre la base de la amistad o de la cooperación mutuamente beneficiosa, ofrecerles que compartan sus publicaciones en sus páginas. Y si su publicación es interesante, existe la posibilidad de que los seguidores de este líder se conviertan en sus seguidores”.

Instagram, ¿sencillamente un mundo de imágenes bonitas?

En cuanto a la red social Instagram los expertos también revelan algunas ideas insólitas. Mujachov admite que, muy a menudo, la popularidad en Instagram llega de la vida real, de actores, personalidades y cantantes que “no se esfuerzan mucho”, ya que su audiencia ya les busca y les sigue. “Llegar a ser popular en Instagram sin ser popular fuera de la Red es bastante problemático”, enfatiza.

Sin embargo, el experto desmiente la idea de que a la gente solo “le gusta mirar a los ricos”. “A la gente le gusta algo especial. No necesariamente algo increíble, pero la misma presentación, la toma de la foto, alguna autenticidad que tenga”, destaca.

Mitiakova refuta otro estereotipo sobre Instagram, según el cual esta red social “solo se muestra a favor del contenido visual”. “Probablemente antes, cuando apenas había aparecido, todo el interés del auditorio estaba concentrado en las imágenes. De allí las numerosas bromas sobre la comida en Instagram… Sin embargo, durante el último año se percibe que las tendencias están cambiando. El contenido textual gana cada vez más significado, y no solo el contenido visual. Cada vez más gente abre Instagram no solo para ver, sino también para leer. Es decir, nos empieza a interesar no solo en qué balneario pasó el fin de semana una diva famosa, sino también en qué pensaba descansando por la noche a la sombra de un baobab”, explica la experta. “La cercanía mental inmediata al público es lo que hace algunas cuentas más populares que otras”, resume.

¿Existen trucos para atraer a quienes ni siquiera nos conocen?

Los profesionales en SMM revelan un par de secretos sobre cómo atraer a la gente desconocida en las redes. Para Mitiakova todo pasa por “la interacción directa en la vida de los usuarios”. “Usted elige: o pone ‘me gusta’ a las publicaciones de su público objetivo y las comenta, o usted mismo ofrece temas provocadores para que su auditorio los debata, promoviendo sus publicaciones a través de los servicios publicitarios de las redes sociales”, sugiere la profesional.

Según Kupriyánova, el truco pasa por “la actualidad”. “Si usted sigue las tendencias o es un iniciador de ellas, conoce todas las últimas noticias y puede presentarlas con humor y fervor, entonces sus publicaciones tienen todas las papeletas para lograr popularidad”, asegura.

Por su parte, Mujachov admite que no existe una fórmula exacta sobre “cómo llegar a ser popular”, si bien afirma que “el uso de algunas sutilezas” permite “llegar a ser popular en un año o seis meses, en vez de en cinco años”.

Asimismo, el experto recuerda que, tanto en Facebook, como en Instagram “no basta con poner ‘me gusta’ a las fotos de los amigos y de otra gente”. “Los ‘me gusta’ no los miran mucho, hay más anunciantes y bots que gente regular. Por eso hace falta añadir a gente como amigos, escribir muchos comentarios y que sean inteligentes y sustanciales. Cada comentario es un potencial para el crecimiento de su cuenta”, asegura Mujachov, subrayando que quienes quieran tener más influencia en las redes deben “añadir constantemente nueva gente como amigos”.

Los ‘nunca jamás’ de las redes sociales

Una vez empezada la carrera hacia la popularidad en Internet, hay que tener en cuenta qué estrategias son erróneas y qué cosas pueden arruinarlo todo. En este sentido, una de las cosas más importantes, según Mujachov, es “no dispersarse y escribir de todo tipo de temas”. El que primero escribe sobre mujeres, luego sigue con publicaciones sobre niños, después pasa a los coches o a materiales sobre la iglesia y la religión es aquel que “no se preocupa en absoluto del crecimiento de su auditorio”, destaca el experto. Y resume: “No se desvíe del tema demasiado y todo saldrá bien. Sea el evangelista de su tendencia y el auditorio irá creciendo”.

Otro ‘nunca jamás’ que menciona Kupriyánova tiene que ver con ‘fabricar’ el contenido, es decir, “escribir y comentar cosas que, en realidad, no le interesan y de las que no sabe mucho” o bien “limitarse a robar el contenido ajeno”. Además, la experta recuerda que “debemos hacer hincapié en la calidad y la pertinencia del contenido y no en la frecuencia de las publicaciones”.

Por su parte, Mitiakova enumera como errores graves “no ser sincero” o “elegir el formato incorrecto de su cuenta”. “Por ejemplo, si usted es una pija que cada día emprende un maratón entre el gimnasio y ‘showroom’ y del ‘showroom’ a la cafetería; en este caso, si usted no es la esposa de un embajador, será mejor que no filosofe sobre cuánto le indigna la aprobación de la nueva ley en el Congreso de EE.UU.”

El secreto principal

Sin embargo, probablemente, el secreto más importante que revelan los expertos reside en el hecho de que “en las redes sociales está absolutamente la misma gente que usted ve por las calles, en el metro, en la oficina y en la playa, pero un poco más valiente”. En este sentido, Kupriyánova subraya que el ingrediente determinante es… ser una persona interesante.

Pero entonces, ¿cómo puede uno llegar a convertirse en esa persona atractiva para los demás? Mujachov, cree que no es tan difícil resultar interesante para los demás. “De hecho, hay que encontrar algo cercano a usted y cultivarlo. Si usted piensa que eso puede no resultar interesante para alguien, se equivoca. Somos como clones a los que se puede separar en grupos, diferenciándonos solo por nuestro aspecto físico”.

Redactado por Daria Borínskij y Denís Privorotskiy, diseño de Dmitri Dobrydin

Fuente: actualidad.rt.com