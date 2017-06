Concejo Municipal de La Paz flexibiliza la aplicación de la ley sobre construcciones

La norma no es retroactiva, el plazo para reglamentarla se amplía de tres a seis meses. Loteadores y empresas constructoras recibirán otro trato.

Freddy Barragán / Página Siete. Concejales aprueban la norma complementaria a la Ley de Fiscalización.

Página Siete / Wendy Pinto / La Paz

El Concejo Municipal de La Paz aprobó ayer la norma complementaria a la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial, que establece la ampliación del plazo de reglamentación de 90 a 180 días, descarta la retroactividad de la fiscalización sobre construcciones fuera de norma y establece diferencias entre viviendas familiares de casos de loteamiento y construcciones con fines de lucro.

“La norma complementaria señala básicamente tres aspectos: el primero, donde se amplía el plazo de la reglamentación de la ley 233 en 180 días; segundo, la norma no tiene un carácter retroactivo para evitar que se continúe mintiendo a la gente; y tercero, deberá hacer hincapié en las diferencias económicas y sociales que existen al tiempo de realizar construcciones en el municipio de La Paz”, explicó el concejal Fabián Siñani.

La ley complementaria 1495 tiene tres artículos: el primero se refiere a la ampliación del tiempo de la reglamentación de 90 a 180 días y con la participación de los vecinos. “Se trabajará con los dirigentes vecinales y los controles sociales de cada distrito para mostrar las realidades del municipio”, señaló Siñani.

En el parágrafo segundo de ese mismo artículo se establece que los casos de construcciones de vivienda social podrán acogerse a procedimientos de regularización, habrán campañas masivas de información y quedarán exentos de las sanciones. Otro punto de este artículo señala que “el tratamiento de las construcciones cuyas infracciones hayan sido cometidas por avasalladores, loteadores, constructores y promotores de edificaciones con lucro” será otro.

“La norma está destinada a aquellas personas de mala fe que ocupan propiedad municipal o que construyen a sabiendas fuera de las normas municipales”, recalcó Siñani.

Estas complementaciones responden a la preocupación de vecinos que el último lunes bloquearon nueve zonas de la urbe y que manifestaron su temor sobre las sanciones a sus construcciones pequeñas. El argumento fue que tienen construcciones pequeñas que no están en norma porque sus recursos económicos son escasos para realizar la regularización.

Las personas que protestaron exigieron además la elaboración de una norma exclusivamente para los loteadores porque -según ellos- se mezcla en una misma categoría a loteadores con pequeños propietarios, lo que consideraron injusto.

Finalmente, la ley edil complementaria señala que la ley 233 no tiene carácter retroactivo y que ésta se aplicará después de que la reglamentación esté lista.

Reclamos en la sesión

La sesión inició a las 9:15 de ayer y contó con la presencia de todos los concejales. A las 10:30 se leyó el contenido de la ley complementaria, concluido ello, un ciudadano interrumpió la sesión e indicó que rechazaba la ley 233 porque atenta contra los intereses de los paceños.

“Vamos a rechazar esa ley porque atenta contra la propiedad privada, ingresan a nuestra vivienda, no vamos a aceptar la ley 233, no con este Concejo, ¡verdugos de La Paz! Hemos pedido su derogación, no queremos esa norma”, protestó el vecino de Sopocachi, quien se identificó como presidente de la asociación y propietarios de bienes inmuebles de La Paz, Raúl Salazar. Fue abucheado por los vecinos que estaban presentes en la sesión, quienes lo calificaron de loteador.

“Es un loteador que no ha rendido cuentas sobre la cancha Zapata”, dijo la presidenta de la Fejuve, Edith Montenegro.

La concejala Mabel Machicado (MAS) abandonó la sesión expresando su desacuerdo con la ley 233 y su complementación.

Vera convoca a otro bloqueo y lo identifican como masista

Agencias / La Paz

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz que dirige Jesús Vera y responde a la línea política del Movimiento al Socialismo (MAS) anunció que realizará un bloqueo de calles de 48 horas los próximos 12 y 13 de junio exigiendo la derogatoria de la Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial, reportó Radio Fides.

“Creemos que con el bloqueo del pasado lunes hemos demostrado al alcalde Luis Revilla la fuerza de los vecinos y la intención de no parar hasta que logremos derogar la Ley Municipal 233, porque está hecha contra los vecinos y es retroactiva. Después de nuestro ampliado de evaluación determinamos convocar a todos los vecinos al bloqueo de calles el 12 y 13 de junio y alistarnos para otras medidas”, indicó Vera en declaraciones a periodistas.

La Fejuve de Jesús Vera calificó como exitoso el corte de vías del pasado lunes, que fue sentida en sectores de la ladera este de la ciudad de La Paz.

Para el dirigente vecinal la participación de los ciudadanos en la última protesta fue masiva y por eso lanzan una medida más fuerte. El MAS en la ciudad de La Paz tiene relación directa con dos Federaciones de Juntas de Vecinos: una a la cabeza de Jesús Vera y la otra de Jaime Vera.

La Alcaldía paceña desconoce a las dos organizaciones y mantiene relación con la Fejuve que dirige Edith Montenegro.

Ayer, el concejal de SOL.bo, Fabián Siñani reveló varias fotografías en las cuales se identifica a Vera levantando el puño izquierdo al participar en actos proselitistas masistas, inclusive en una se lo aprecia al lado del ex candidato a la Alcaldía por el MAS, Guillermo Mendoza.