Confirman sexto caso de feminicidio en Cochabamba

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Iván Luque. | Agencias

COCHABAMBA |El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Iván Luque, confirmó hoy el sexto caso de feminicidio registrado Cochabamba en lo que va del año. El hecho ocurrió en la zona de Sirpita, en el municipio de Tiquipaya.

“Intentó disfrazar el hecho argumentando o pretendiendo armar un escenario accidental para el deceso de Lidia Vallejos Albarado debido a la supuesta explosión de una garrafa y una fuga de gas. Pero, todo ello fue descartando después de la recolección de evidencias“, manifestó.

Luque dijo que el autor, identificado como Armando Pablo Godoy, confesó el hecho y se encuentra aprehendido en celdas policiales a la espera de la audiencia cautelar correspondiente.

De acuerdo a la declaración del autor de 30 años, Lidia “ya no cumplía con sus obligaciones de mujer, no cocinaba, no lavaba su ropa, no le planchaba, estaba siendo desatendido”.

“Previamente hubo violencia física. El mismo autor presenta una rasgadura en el tórax”, agregó Luque.

Según los informes policiales, la víctima de 29 años falleció a causa de asfixia por estrangulamiento.

“Luego en el afán de disfrazar el hecho prende fuego, primero con gasolina rociando el rostro y posteriormente cortando la manguera que alimenta de la garrafa a la cocina“, manifestó el director de la Felcv.

El caso se suma a otros cinco feminicidios registrados en el departamento. Al empezar el año fue asesinada Carmen Rosa Céspedes (55). En febrero, Marlene Rojas Bautista (35), en Sacaba. El agresor y esposo, Paul Espinoza Voyta, se quitó la vida. Dejó dos niños huérfanos.

En marzo murió trágicamente la subteniente de Ejército, Pamela Tito Roque (25), asesinada por su expareja Ciro Sánchez, en el Batallón Logístico, quien luego se suicidó. Un bebé quedó huérfano.

El 26 de mayo murió luego de una golpiza Josefina Castro Parraga (45), en Villa Tunari. Su concubino, que está detenido, fue capturado después.

Más casos

En 2015, fueron asesinadas 28 mujeres; en 2016, otras 27. En lo que va del año, se han registrado 2.300 denuncias de agresiones contra la mujer, más del 50 por ciento son casos de reincidentes.

En tanto que aún se investiga si el brutal asesinato de Selena Rivera Terán (15), en Totora, se tipificará como feminicidio. La adolescente fue testigo del feminicidio de Nilvia Rodríguez (17), en 2016.

Los Tiempos Digital