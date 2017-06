Corrupción. Fiscalía imputa a exgerente de estatal BoliviaTv y pide cárcel

El Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó hoy que el exgerente técnico de Bolivia Tv, Rubén Márquez Ch. fue imputado formalmente y pidió al juez cautelar la detención preventiva para garantizar la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, denunciados por la ministra de Comunicación, Gisela López

La ministra Gisela López durante la conferencia de prensa en la que denunció las sospechas de corrupción en Bolivia TV. Foto: ABI

La Fiscalía imputó y pidió la detención preventiva del exgerente técnico del canal estatal Bolivia Tv Rubén D. M. por la denuncia de corrupción presentada por la ministra de Comunicación, Gisela López, en la licitación de equipos de comunicación. El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el exfuncionario fue aprehendido en la víspera e imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

“(El acusado) podría haber velado y resguardado para que la maquinaria o los insumos entregados a Btv cumplan con los requisitos de ley y que funcionen tal cual se establece para la adquisición de las islas de comunicación”, explicó.

López denunció el 19 de junio los resultados de una investigación sobre cinco proyectos sospechosos de corrupción en el canal estatal Bolivia TV, que en conjunto representaron un desembolso de Bs 131, 3 millones de un total de Bs 280,5 millones que inicialmente estaban destinados a otros proyectos. La demanda fue presentada contra uno de esos proyectos.

De 66 contratos revisados, seis de ellos presentan “serios indicios de corrupción” y uno de ellos fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público. Ese día, la ministra reveló que hay diez personas acusadas, entre ellas los exgerentes Gustavo P. y Rubén M, además de Lilian P.

Unidades móviles de Bolivia Tv. Foto/Min. Comunicación

López denunció que la Provisión, Instalación y Puesta en marcha de Sistemas Televisivos e Informáticos contratada a la empresa Autorec por un monto 25 millones de bolivianos, el 26 de diciembre de 2014, nunca funcionó y que fue adjudicado en un solo día, sin observar procedimientos administrativos legales.

Durante una conferencia del 25 de junio, la ministra citó entre los denunciados, a Gustavo Portocarrero ex gerente general 2013-2014, Rubén Márquez ex gerente técnico y Lidia Peñarrieta, ex Gerente Administrativa-Financiera.

Esos dineros cancelados son parte de un proyecto denominado Prontis que canalizó 280.5 millones de bolivianos a Bolivia Tv, para el fortalecimiento institucional, mejora de los servicios televisivos, innovación tecnológica, extensión en la cobertura de señal y equipos, y unidades móviles en HD.

Son cinco proyectos que tienen al menos 66 contratos, de los cuales al menos seis contratos firmados entre 2013 y 2014, presentan irregularidades.