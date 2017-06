Crece apoyo ciudadano para aplicación de la fotomulta

Normativa. Se dividió en dos tipos las infracciones, las de primer grado, con 451 bolivianos de multa y las de segundo grado con 361 bolivianos.





Ref. Fotografia: Conductores. Cometen varios tipos de infracciones como pasar en rojo, girar a la izquierda, entre otras.

El ciudadano de a pie es el que más sufre con las infracciones que cometen los transportistas, como el exceso de velocidad, pasar el semáforo en rojo, entre otros que causa inseguridad a la integridad de las personas, es por ello que mediante las redes sociales y un sondeo realizado por este medio, se constató que el apoyo a la normativa por parte de la población sigue sumando ya que lo ven necesario para disminuir la cantidad de accidentes que se reportan a diario.

Piden una medida segura. René Loaiza, quien es una persona de la tercera edad, manifestó que es muy necesario que se aplique la normativa, para que les brinde seguridad ya que ven que muchos de los transportistas no respetan las señales de tránsito, ni a las personas mayores. “Tenemos hijos y nietos, que no están libres de un accidente por imprudencia, porque ese es el común denominador de todos los accidentes, pedimos a las autoridades que sigan adelante y que nos brinden protección a todos los ciudadanos de a pie”, dijo Loaiza.

Espera que se llegue a las ciudadelas. Por su parte Gonzalo Benavides, representante de las juntas vecinales del distrito ocho, aplaudió la medida del municipio y recalcó que esto debe llegar hasta el último rincón de la ciudad, sobre todo en las ciudadelas donde hay gran circulación del transporte público y donde muchos no respetan las señalizaciones. “Los choferes pueden no estar de acuerdo, pero esto es una forma de educarnos a nosotros mismos, si no quieren ser multados, que respeten las normas, los accidentes tienen que parar, muchas familias pierden a sus seres queridos por la imprudencia de los conductores”, dijo el dirigente.

Alcaldía coordinará con Tránsito. El municipio cruceño anunció que convocará a la Policía de Tránsito para coordinar la aplicación de la normativa 414, esto por la observación que realizó el director de Unidad Operativa de Tránsito, Constantino Sejas, quien explicó que la Ley Municipal de Fotomultas, aprobada por el Municipio de Santa Cruz para sancionar a los infractores de tránsito, es ilegal porque va contra preceptos constitucionales y otras normas nacionales.

“El Comando Departamental al tomar el conocimiento de la ley 414 ha instruido una comisión para hacer un análisis, se hace algunas recomendaciones donde se establece que esta ley vulnera algunos preceptos constitucionales, la Ley Orgánica de la Policía y el Código de Tránsito”, dijo.

El jefe policial explicó que esa norma edil establece ocho sanciones, de las cuales siete corresponden a las infracciones que instituye el Código de Tránsito, a excepción de la que hace referencia al uso del cinturón de seguridad. Señaló que por garantía constitucional nadie puede ser sancionado por la misma causa dos veces.

Regina Ortiz Flores rortiz@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo