Cristiano Ronaldo confirma que ya han nacido sus hijos

El jugador ha emitido un comunicado en el que cuenta la noticia: “Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez”

Cristiano Ronaldo ha confirmado este jueves que ha sido padre de dos niños. Lo ha hecho nada más concluir su participación con Portugal en la Copa Confederaciones en Rusia y a través de las redes sociales como hizo cuando nació su primer hijo Cristiano jr, de 7 años.

“He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, de cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el selector nacional han tenido hoy una actitud que me no olvidaré. Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez”, dice el comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Cristiano no especifica si se trata de gemelos o de mellizos. Los niños han nacido mediante una gestación subrogada.

Fue a principios de marzo cuando el diario The Sun anunció que Cristiano iba a tener “muy pronto” mellizos. La prensa británica informó de que se trataban de mellizos un niños y una niña que iban a llamarse Eva y Mateo. Los bebés, al parecer nacieron el pasado 8 de junio. El jugador es por tanto ya padre de familia numerosa.

Ha sido la madre del jugador del Real Madrid quien ha viajado a Estados Unidos para recoger a los niños y quien ha cuidado de ellos a la espera de la llegada del feliz padre. En su libro de memorias Dolores Aveiro, madre del jugador, desveló cómo supo que su hijo iba a ser padre por primera vez. “Voy a tener un hijo y quiero que seas la que me ayude a educarlo y a darle amor, como siempre has hecho conmigo y con mis hermanos. Nunca se sabrá quién es la madre del bebé”, le contó.

Días antes de nacer los bebés, los rumores de embarazo planearon sobre Georgina Rodríguez, novia del futbolista por unas fotos captadas de ella en una playa con un vestido muy ajustado. La joven desmintió la noticia días después con la publicación de una foto en el gimnasio. Georgina Rodríguez ha comenzado su carrera de modelo y fichado por la agencia Uno Models, que lleva, entre otras a Laura Ponte y Rocío Crusset.

Cristiano ha declarado estar “enamorado” de su novia española. Pero, el futbolista parece decidido a afrontar la paternidad en solitario y crear su propia familia. Cuando nació su primer hijo salía con la modelo Irina Shayk y ahora lo hace con Georgina Rodríguez.

La llegada de los pequeños se produce días después de que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario total de 14,76 millones de euros.

La pretemporada del Real Madrid arrancará el 10 de julio, fecha en la que los futbolistas de la primera plantilla deberán ponerse de nuevo a las órdenes de Zinedine Zidane. Se espera que el portugués se una al equipo para la gira por Estados Unidos, que incluye a partir del 23 de julio partidos frente al Manchester United, el Barcelona y el Manchester City.

Fuente: elpais.com