Cristina candidata, nueva prueba del fracaso de la Argentina

Cuando se transita la frustración suele ser necesario ilusionarse cabalgando el sueño de lo nuevo. A veces es una realidad que nos devuelve al espacio de la esperanza, otras tan solo un espejismo que acompaña un período de decadencia que no logramos superar. Cuando los que se fueron me hablan de sus aciertos se me ocurre que se refieren a las mejoras de su grupo, de sus funcionarios y demás beneficiados por un Gobierno que de puro exitoso necesito destruir los termómetros para no sufrir la medición de sus errores.