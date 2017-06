Cristina Kirchner, Esteban Bullrich, Sergio Massa y Florencio Randazzo competirán en la Provincia de Buenos Aires

Cristina Kirchner estará acompañada en la boleta de Senadores por Jorge Taiana, mientras que Héctor Recalde y Juliana Di Tullio serán los suplentes. La lista de diputados en la Provincia de Unidad Ciudadana estará integrada por la economista Fernanda Vallejos; el ex titular del Conicet Roberto Salvarezza; el ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza; la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales Vanesa Siley; el ex gobernador de Buenos Aires y ex candidato presidencial Daniel Scioli; el sindicalista de la CTA Hugo Yasky; la senadora provincial por Nuevo Encuentro Mónica Macha; el ex dirigente radical Leopoldo Moreau; Laura Alonso; el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores Walter Correa; la senadora provincial, ex jefa de Anses en Avellaneda y esposa del intendente Jorge Ferraresi Magdalena Sierra; el nieto recuperado 75 y secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz Horacio Pietragalla; la esposa del intendente de Escobar Ariel Sujarchuk Laura Russo; el secretario general de Peronismo Militante Héctor “Gallego” Fernández; la subsecretaria de Relaciones Institucionales del municipio de Moreno, Romina Uhrig; el director de la Casa de San Luis y primo de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá Nicolás Rodríguez Saá; la secretaria de Desarrollo Social de Hurlingham Florencia Lampreabe; el dirigente de la Corriente Peronista y la JP Descamisados Marcelo Koenig; Claudia Bernazza; Carlos Raimundi y Sabrina Arias.