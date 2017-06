Cristina, sin el PJ y con relato de izquierda

Con el Frente Ciudadano busca sacarse de encima el peso del peronismo. Es un viejo proyecto que Kirchner había frenado.

El diagnóstico circuló en cuanto los lenguaraces de Cristina anticiparon el plan de dejar el Partido Justicialista y lanzarse a la aventura con una formación nueva. Y fue Miguel Pichetto, el patrón peronista del Senado, quien lo puso el viernes en palabras públicas. Dijo que el Frente Unidad Ciudadana de la ex Presidenta es “un proyecto de centroizquierda”, que “responde al pensamiento de mucha gente que la rodea y que nunca estuvo demasiado cómoda dentro del peronismo”. No necesitó nombrar a Carlos Zannini, al fallecido filósofo Ernesto Laclau, ni a lo que ellos representan. Aunque pasó por alto que nadie acunó ese proyecto con tanta intensidad como la propia Cristina. Sólo Néstor Kirchner le había conseguido poner freno.

Este nuevo diseño electoral, que la coloca a ella en la virtual obligación de ser candidata para liderar la construcción de lo nuevo, expresa según Pichetto “una posición de mayor confrontación” respecto de las que puede plantear el justicialismo. Agregó que el documento fundacional del frente cristinista “es muy duro en algunos tramos en términos de sistema”. La sombra del populismo autoritario se perfila nítida detrás de esas palabras.

Pichetto es un hombre de Estado y como tal un defensor del engranaje institucional y político, al que –como peronista clásico- pretende reformar pero sin cambiarle su naturaleza. Al hablar con el periodista Marcelo Longobardi por Radio Mitre, alertó sobre el carácter antisistema de este cristinismo recién nacido. Si hay que atenerse a la experiencia en particular del segundo mandato presidencial de Cristina, la advertencia puede encontrar un firme fundamento.

El avance hacia la organización de ese espacio habla de una decisión que va más allá del puro tacticismo. No sería sólo un recurso ligeramente burdo para evitar el cotejo contra Florencio Randazzo en la interna. Subyace allí el diseño de un nuevo actor político, basado en el apoyo popular que ella conserva y el soporte de La Cámpora y una variada paleta de agrupaciones de izquierda y centroizquierda, desbordadas de ideologismo y desnutridas de votos, con amplia minoría del componente peronista. Todo apunta a liberar a Cristina y a su nueva fuerza de todo lastre y compromiso con el peronismo orgánico. Puede funcionar. Pero sería un problema mayúsculo si en esa exclusión manifiesta también se les quedan afuera la historia, el legado y los votos peronistas.

Dirigentes notorios del kirchnerismo que ahora están con Randazzo recuerdan conversaciones mantenidas el año pasado con Cristina en su retiro de El Calafate. Apuntan que ella “siempre tuvo una mirada más progresista que netamente peronista” y que Zannini nunca ocultó el propósito de construir “una fuerza propia prescindiendo del pejotismo, que es una forma despectiva de llamar al peronismo”.

Aseguran que Cristina, en aquellas tertulias patagónicas, revalorizó el papel de “la clase media pensante, el progresismo y los gremios de servicios” donde anidan sus apoyos. “Esa gente no necesita aparatos para movilizarse”, les habría dicho.

Aquel planteo sonaba, y suena, opuesto al paradigma tradicional del peronismo, basado en “el pueblo” y los trabajadores industriales. ​Aunque perdida la chequera del Estado, Cristina ya quedó sin influencia ni mando en el país peronista a excepción de la Provincia.

Aquel día premonitorio la ex Presidenta fue muy crítica con la CGT y los movimientos sociales, acusándolos de negociar con el gobierno de Mauricio Macri. Y reiteró su bajísima estima por el aparato del PJ y los intendentes. De todos modos la mayoría de esos jefes comunales de la Provincia la vuelven a seguir como rebaño porque sus votos les pueden garantizar gobernabilidad municipal por los próximos dos años.

Frente al fantasma populista y antisistema que vuelve a ser agitado, Pichetto se recuesta sobre la garantía tradicional de la marca. Sostiene que Randazzo representa “una posición de centro nacional que es lo que ha sido históricamente el peronismo”. Aclara que esa genética también está en Sergio Massa. Y apunta que el escenario de tres fuerzas con componente peronista -Randazzo, Massa, Cristina- resulta “muy interesante para el Gobierno”.

Juan Manuel Abal Medina, que hace rato abandonó a los ultra K y hoy juega con Randazzo, lo dijo aún más directo: “Ellos rompieron toda posibilidad de unidad. No se entiende esto salvo querer ayudar a Macri en octubre, porque no podían hacerle mejor servicio que dividir a la oposición”. La idea de traición es un anatema de uso corriente en las peleas peronistas.

Suena extraño imaginar a Cristina yendo hacia una derrota –en su frágil situación política y judicial– con tal de plantar los cimientos de una fuerza de discurso volcado a la izquierda y asentada en sectores medios, como si se pudiera volver por puro voluntarismo al paradigma de los años ’70. Pero todo puede ser, al menos en el terreno hipotético.

Igual, pocas cosas son menos de izquierda que dejar un 29% de pobreza después de gobernar 12 años con condiciones económicas tan favorables como tuvo el kirchnerismo. Pero el cotejo entre relato y realidad no ha sido el fuerte de Cristina, ni lo será.

Esa curiosa teoría de la derrota constructiva se escuchó estos días. Margarita Stolbizer se la mencionó como información a su aliado Sergio Massa. Fue cuando, en particular simultaneidad, Cristina anunció su abandono del PJ y el gobierno de Macri acordaba con la gobernadora Alicia Kirchner una ayuda de 1.200 millones de pesos para sacar a Santa Cruz del incendio provocado por años de pésima administración kirchnerista. A cambio habrá ajuste y búsqueda de cierto equilibrio fiscal.

¿Acaso Cristina acompasó sus movimientos políticos a la negociación de la cuñada Alicia con el ministro Rogelio Frigerio? Parece irracional e imposible. Pero en el país de las versiones conspirativas nada debería descartarse con ligereza.

Entre tanto jaleo, se pierde de vista que el campamento de Randazzo está azotado por vientos tan fuertes que hacen dudar de que pueda llegar entero en una semana al cierre de listas.

Hay descalificaciones públicas y conversaciones privadas, operaciones y rumores sobre deserciones inminentes y todo tipo de maldad para ablandar a los disidentes de Cristina. Pero es un hecho que a Randazzo le ofrecieron encabezar la lista de diputados del frente que armó la ex Presidenta.

El convite se lo hizo Fernando Espinoza, titular del PJ provincial al que ahora abandona por orden de La Jefa. Lo visitó a Randazzo en sus oficinas de la calle Bolívar, junto con media docena de intendentes que no forman parte del escuadrón ultra K. Con Randazzo estaba Alberto Fernández, su jefe de campaña.

Espinoza se desvive por evitar la fractura irreversible del PJ bonaerense que es su base de operaciones. Le aseguró a Randazzo que Cristina será candidata a senadora y que si él acepta ir como diputado el PJ se podría sumar entonces al Frente Ciudadano y aquí no ha pasado nada.

Según Espinoza, Randazzo prometió que lo iba a pensar. Según los amigos de Randazzo, todo lo contrario: “si acepto esa oferta significa que me rindo y para eso mejor me voy a mi casa”, habría dicho el ex ministro.

El randazzismo jura que aguantará todas las operaciones hasta el último día sin que nadie se les escape, aunque le faltan números alentadores en las encuestas.

El viernes Randazzo y los intendentes más fuertes de su espacio -Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Bali Bucca (Bolívar)- junto a otros dirigentes del sector puntearon posibles candidatos en toda la provincia y línea de discurso. Le van a pegar duro a Macri y buscarán hablarles a los enojados con Cristina, a los peronistas que votaron a Massa y a los independientes. Son gente ambiciosa.

El que espera tranquilo, con un mediomundo en cada mano, es Sergio Massa. Con Cristina cerrada sobre su propio voto y la incógnita que supone Randazzo, el jefe del Frente Renovador confía en engrosar su pesca electoral. Le ha dicho a su equipo que lo de Randazzo tiene más anclaje en los medios, incluso por la relevancia que le dio Cristina, que consistencia real en el territorio y la estructura peronista.

Según encuestas en las que confía, Randazzo no podría superar la barrera del 10% en la Provincia y Cristina no llega al 20% en el interior bonaerense.

Massa tiró sobre la mesa un dato pesado: él mismo estaría midiendo más de 30 puntos en San Martín, municipio vecino a Tigre. Allí gobierna Katopodis el intendente de más peso que tiene Randazzo. “Siempre hablamos con Kato, es un tipo muy inteligente y un gran amigo” dice Massa. Esta semana volvieron a reunirse.

Para sembrar cizaña no hay nada como un buen dirigente peronista.

