De “asexual” a “transgénero”: el diccionario definitivo con todas las formas de ser y amar

La construcción y defensa de las identidades sexuales está hoy más en boga que nunca y uno puede perderse entre tantas siglas. Por ello, aquí va una lista en forma de ayuda. ¡Feliz Orgullo!

© Cordon Press

Una de las tendencias culturales con las que el día de mañana identificarán estos tiempos que vivimos es con la popularización de las luchas identitarias, especialmente la feminista, la LGTB o la de los grupos racializados. Esto no significa que éstas no sean importantes luchas colectivas ni que hayan conseguido todos sus objetivos –un 40% de los jóvenes sin hogar en USA son LGTB y el paro entre personas trans en nuestro país alcanza el 85%– sino que una parte importante de su lucha pasa por la construcción y defensa de una identidad.

Con una visión pedagógica y claramente moralizante, hoy ofrecemos un amplio diccionario de prácticas e identidades sexuales a lo largo de los siglos –desde que nos nombrara la Inquisición hasta que las identidades estallaron en mil pedazos– para que usted aderece sin meter la pata las conversaciones con sus vecinos de acera mientras espera que pase la carroza donde canta Rebeca.

Asexual

En español, un idioma amigo de los excesos, el prefijo “a” siempre suena a una cosa rancia y desganada pero en realidad el colectivo asexual está formado por personas –independientemente de su sexo, identidad de género o deseo sexual– que viven felizmente sin tener sexo y/o relaciones sentimentales. No, la cosa no va de no hacerlo porque nadie quiere hacerlo contigo sino de no hacerlo desde la tranquilidad, porque no te interesa o no te hace gracia. Como todo, tiene sus grados y los asexuales pueden tener pareja. Una vez leí una entrevista a una chica asexual con pareja a la que preguntaban por el sexo dentro de la pareja y respondía: “Es como hacerle una tortillla a tu pareja aunque a ti no te apetezca cenar”. Pues eso.

Bardaje

Palabro de origen oriental que originalmente haría referencia a un joven esclavo o el joven copero de un hombre acaudalado. Una vez que pasó al idioma italiano o español, en el S.XVI haría referencia a un prostituto pasivo, uno como el que convivía, por ejemplo, Caravaggio según habladurías que acabaron en juicio. La palabra también fue utilizada en otro contexto: cuando se conquistó y colonizó América se descubrió en distintas tribus la presencia de personas no binarias a las que se les aplicó este nombre. Eran personas respetadas, a las que se celebraba anualmente y que tenían poderes curativos o visionarios. Debido a que las visiones de la sexualidad eran muy distintas, esa palabra nunca formó parte del lenguaje de los nativos, por eso en 1980, los indios norteamericanos no-heterosexuales y no-binarios popularizaron el término “dos espíritus”.

Bisexual

Dicho en fino es la atracción sexual o sentimental a los dos géneros. Los conceptos contemporáneos de bisexualidad se basan en un amplio y llamativo estudio de Alferd Kinsey sobre la vida sexual de los y las norteamericanas en las décadas de 1940 y 1950 donde especificó que entre la homosexualidad y la heterosexualidad había una gran escala de matices bisexuales. Entre los grandes mitos de la bifobia está que somos especialmente promiscuos y no demasiado de fiar. Nunca hemos sido muy representados salvo en los thrillers de los 90 y como asesinas. Personalmente creo que lo mejor de ser bisexual es que nunca se puede ser un mal bisexual. Las personas que, cabalmente, creen que hay más de dos géneros se llaman “pansexuales”.

Bulldager

Durante principios del S.XX, lesbianas de clase baja hipermasculinizadas que solían adoptar para su vida cotidiana el rol de hombres. Muchas mujeres de clase obrera vestían como hombres para poder ejercer determinados trabajos sin acoso, este era un término generalmente usado por mujeres afroamericanas. Bessie Jackson tenía una canción muy bonita sobre el tema.

Butch

Lesbiana masculinizada. Según la enciclopedia de Historias y culturas lésbicas, la relación que se establece entre la butch y la femme –la lesbiana femenina– transforma los elementos heterosexuales de la actitud o el vestido “en un lenguaje únicamente lésbico de sexualidad y lazos emocionales. Las relaciones butch-femme están basadas en una intensa atracción erótica, con sus propios rituales de cortejo, seducción y protección mutua”.

Cisexual

Parece que el término “cis” proviene de la geografía y significa lo que está de este lado. La persona cisexual es la persona que está cómoda con el sexo con el que le diagnosticaron, es decir, con el género con los que fueron asignados/designados al nacer. Y lo de “cómodo” es un eufemismo porque hay cisexuales que se sienten, digamos, demasiado a gusto en su piel hasta exagerar los rasgos culturales asignados a su género. La palabra puede ofender porque la gran mayoría de gente piensa que los otros no nos pueden nombrar.

Clones

Cultura urbana formada por hombres masculinos con algún tipo de bello facial, bigotes, y prendas masculinas, de cuero o trabajo, que se asocian con la primera generación homosexuales orgullosos tras las revueltas de Stonewall, es decir, de las décadas de los 70 o los 80. Como expresión se alejaba del homosexual afeminado, pero también del de color para crear un estereotipo muy cerrado en cuanto a la ropa (masculina) o el ocio (saunas, drogas). Sus caricaturas más famosas: el grupo Village People, la película A la caza de William Friedkin o La ostra azul, el bar gay de Loca Academia de policía.

Drags

Drag queens o drag kings, personas que actúan y se visten del género contrario de una manera teatral o performativa. En su sentido más radical la práctica drag –que surgió alrededor de la década de 1990 pero que tiene una larga tradición que se remonta al teatro S.XVIII– lleva a cabo una actuación donde se pone en evidencia los tics que construyen la feminidad y la masculinidad, que resultan no ser naturales. En su sentido más banal está el programa de Ru Paul, pero como me pirra de esta boca no va a salir nada malo de él.

Gay

Término que empieza a utilizarse en la década de los 60 y los 70 para desechar el término “homosexual”, que tenía connotaciones clínicas. La categoría de “gay” nace en un contexto político, el de la liberación homosexual, y hará pronto referencia a un estilo de vida. El término que originalmente connotaba “alegría” o “exuberancia” fue utilizado en argot y actualmente, si nos fijamos en los telediarios que cubren el World Pride, habla de personas que se van a gastar millones en Madrid o de fuerzas del orden fuera del armario. En fin, parece que ha dejado de ser un término de confrontación para ser uno de entendimiento y negocio.

Homosexualidad

Es básicamente un término médico designado para hablar de la atracción a personas del mismo género utilizado por primera vez en 1869 y que se popularizó en la obra recopilatoria de desviaciones sexuales de Richard von Krafft-Ebing Psychopathia Sexualis. De ahí pasó a difundirse por los expertos en reprimir los engranajes del alma de todo el mundo. Era un término represivo que saltó a la prensa y a la conciencia pública a través de historias escandalosas o estudios como el de Alfred Kinsey sobre la sexualidad pero en su aparente neutralidad ha servido como paraguas de multitud de teorías. Actualmente aparece siempre relacionado con la naturaleza, al estilo La homosexualidad en los monos bonobos. Si se aplica en humanos la frase suele acabar mal o peor.

Intersexual

Son personas que presentan algunas de las características físicas del sexo contrario –sabéis que el sexo no son sólo los genitales externos, ¿verdad?–. Actualmente los colectivos intersexuales están manteniendo una lucha por la no intervención quirúrgica de los/las/les bebés intersexuales, a los que en este país se les opera con aparente facilidad para tranquilizar a los padres.

Invertido/a

Ahora no suena muy bonito pero en 1897, cuando fue popularizado por el sexólogo Havelock Ellis y el historiador John Addington Symonds, fue la primera vez que se habló de la homosexualidad como algo congénito y no producto de la degeneración física, social, de las aguas o de los vientos. Además es de las primeras veces que se hablaba de algo parecido a identidad homosexual, algo con lo que identificarse, pero al revés de todo el mundo, vamos, invertida. Por esa misma época se empezó también a retratar a los homosexuales como un tercer sexo con características de hombres con alma de mujeres con nombres tan bonitos como “uranistas”. Rollo “Los gay son de Urano, los heteros de Marte”.

Lesbiana

Palabra que deriva de la isla griega de Lesbos donde en el S.VII a.n.e vivió la poetisa Safo y que haría referencia a una mujer que siente algún tipo de atracción por otra. La creación del prototipo de la lesbiana, con unas características como la masculinidad, la envidia de pene freudiana o la incapacidad de adherirse a roles femeninos fue producto del S.XIX y loco, loco, loco positivismo científico. Durante el S.XX, estuvo ligado a movimientos como el feminismo que amplio la definición a través del continuo lésbico de Adrianne Rich que explicaba que muchas interacciones sentimentales entre mujeres podían calificarse de lésbicas. No las invitan al pregón del Orgullo.

Mariliendre

Palabra antigua y casposa que nos habla de las mujeres amigas de los homosexuales varones como garrapatas. Un término cargado tanto de la misoginia de una parte del colectivo gay como de las estrategias patriarcales para que dos grupos oprimidos, las mujeres y los gays, se unan.

Osos

Subcultura que nace en la década de los 80 y de los 90 y que según la enciclopedia de Historias y culturas gays se creó en San Francisco en respuesta al SIDA y debido a un cambio generacional. Peludos, amigables y clasificables en poéticas tipologías -osos polares, nutrias, chasers- tuvieron éxito al crear una forma de masculinidad en clave gay.

Queer

Es un término bastante complejo pero, resumiendo mucho, se trata de un desbordamiento de las luchas LGTB hacia los márgenes, especialmente los de clase, de raza y de género. Queer es un término más amplio e incluyente, más político y menos identitario, que se abre a sexualidades divergentes y choca contra la construcción del gay como hombre blanco, sajón y con pasta. Organizan el Orgullo Crítico en Madrid.

Sodomita

Es un término ambiguo que estuvo en uso durante demasiados siglos, prácticamente desde la edad media hasta la moderna, y que hace referencia a ese capítulo de la Biblia donde los ángeles fueron a buscar a Lot y su familia y los sodomitas viendo a tales pimpollos despampanantes les pidieron que, por favor, les hiciera salir de casa supuestamente para violentarlos. Como término ha sido un coladero de pecados que conllevaban violentos castigos y que podían incluir sexo homosexual pero también cualquier practica no destinada a la procreación.

Transgénero

Término paraguas por-mi-y-por-todas-mis-amigas para referirse a personas que difieren de las aburridas expectativas que unen presencia de pene a hombre y presencia de vulva a mujer. El sexo diagnosticado a través de la anatomía es, por lo tanto, distinto a la identidad sexual o la identidad de género. Pueden vivir un proceso de transformación que puede incluir o no cirugía –la ley de género de 2007 permite cambiar la documentación sin la cirugía–, tienen un dead name soso y pueden tener la orientación sexual que les dé la gana. Cualquier proceso al que quieran someterse debería estar cubierto por la Seguridad Social.

Tongzhi

Palabra que se utiliza para desde 1990 para designar a y para autodesignarse por los homosexuales en China, especialmente en los círculos liberales de Taiwan y Hong Kong y que con cierta retranca comunista significa “camarada” o “una voluntad común”. Se prefiere a otros términos patologizantes como demuestra que el Orgullo de Taiwan, el mayor de Asia, se llame “La Marcha Tonngzhi de Taiwan”.

Fuente: revistavanityfair.es