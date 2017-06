Denuncias de Peredo sobre corrupción en fútbol boliviano, suman apoyo

Fútbol-corrupción. Cine Center señala a Pablo Salomón y Noel Montaño de la ACF de exigir dinero para inscribir a sus equipos. Definen esos hechos como actos de discriminación por no permitir que niños y jóvenes puedan jugar en sus torneos este año.

Ref. Fotografia: Firme y de frente. La contundente explicación de sus denuncias realizadas en pasados días, las volvió a ratificar indicando que tiene todas las pruebas. Salinas retrucó en La Paz.

A la denuncia de actos de corrupción realizadas por Marco Peredo, presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, el fin de semana pasado contra dirigentes en funciones, tanto de la Liga como de la ANF, ayer se sumó el Cine Center con su proyecto Bolivia 2022, en contra de la Asociación Cruceña de Fútbol, pero en forma particular de Pablo Salomón y Noel Montaño, además de brindar su apoyo a Peredo.

La denuncia del Cine Center es porque ambos dirigentes (aunque el primero se encuentra alejado del cargo y con detención domiciliaria), pero que sigue ejerciendo cierto poder, ya que habría pedido 50 mil dólares por permitir la inscripción de los equipos que patrocina dicho proyecto.

La denuncia la realizaron los ejecutivos de la empresa en compañía de Peredo, en los salones del Cine Center en horas de la mañana de ayer, que fue acompañada por un grupo de padres de familia portando pancartas y expresando su enojo en voz alta en contra de la dirigencia de la ACF.

Denuncia a la ACF. Roly Toledo, coordinador del proyecto Bolivia 2022, explicó que para inscribirse a los registros de la ACF, le exigieron una serie de requisitos y pruebas y para ello conformaron una comisión para verificar aquello.

Esta comisión, de la cual uno de los integrantes era el doctor Luciano Negrete, aprobó la inscripción pero, increíblemente en Consejo Superior no fue admitida.

“El 25 de enero de 2017 mandamos una carta notariada a la ACF, cumpliendo los plazos luego que la comisión, en la que también estaba el doctor Luciano Negrete, quien nos dijo que había sido aprobada, pero el Consejo nunca le hizo caso”, dijo Toledo.

Por otro lado, indicó que 8 jugadores de la categoría Sub 15 y 12 de la Sub 12, fueron desafectados de las selecciones por “órdenes superiores”, porque no pertenecían a equipos de la ACF, provocando un daño a la niñez que quiere jugar fútbol”, agregó.

Salomón pidió dinero. La denuncia alcanzó un tono mayor cuando explicaron que Pablo Salomón convocó a su domicilio en dos oportunidades a Yordy Chaparro, principal ejecutivo del Proyecto Bolivia 2022, en el que le habría pedido la suma de 50 mil dólares con el fin de permitir la inscripción de los equipos, además que Noel Montaño, actual secretario general de la ACF, era uno de sus principales operadores.

“No entiendo cómo Salomón sigue manejando la Asociación Cruceña de Fútbol, en la que hay comisiones para todo y que además tienen voto. Estos niños tienen que jugar al fútbol y se los están prohibiendo, no importa que yo deje la Federación yo seguiré en el fútbol. Esto tiene que cambiar”, explicó Marco Peredo.

Se ratificó. En su intervención, Marco Peredo ratificó todas sus denuncias realizadas en días pasados en contra de un gran número de dirigentes.

“Por qué lo dije ahora, porque ya no podía más, me lo tenía atragantado, aquí (señaló su garganta), y una vez aprobado el nuevo Estatuto (de la FBF), dije que era el momento, porque son una manga de ladrones, pícaros y sinvergüenzas y no podía convivir más con ellos, hay que estar dándole en la mano cada rato, porque ya le digo… si quieren me someto a un polígrafo (detector de mentiras o máquina de la verdad) y mantengo mi denuncia, me hablaron de plata y no me callo. Tenemos que denunciar los delitos, me siento fortalecido con la presencia de muchos de ustedes. Es una pena que el fútbol se maneje de esa manera, pidiendo plata para organizar campeonatos.

Oriente Petrolero

José Ernesto Álvarez dio apoyo

Al lado de Peredo. El único presidente de un club de Liga Profesional que mostró en forma abierta y firme su apoyo a Marco Peredo fue Oriente Petrolero con su presidente José Ernesto Álvarez.

Álvarez acompañó durante todo la jornada, y también recibió el agradecimiento de Peredo, en el momento de la conferencia de prensa en el Cine Center.

Al respecto del tema de la corrupción y las elecciones realizadas no solo en Tarija sino también antes, cuando postuló a Miguel Ángel “Choco” Antelo y, en la cual no recibió el apoyo de quienes en principio lo habían comprometido, Álvarez se refirió al respecto. “Todo lo que sucedió en su momento en Tarija (elecciones de la FBF en 2016), dijimos lo que pasaba en el fútbol previo a elecciones, empezaban las prebendas, transfugio y se sacrificaba el fútbol boliviano y la economía tanto en la FBF como en la Liga, eso lo hemos dicho siempre, Oriente siempre ha estado peleando. Hay que cuidarlo a Marco (Peredo)”, indicó.

Otro dirigente que estuvo presente fue el presidente de Nuevo Horizonte, Óscar Canedo, club que fue bajado de la categoría B, por el Consejo Superior de la ACF.

Se sumaron

• Apoyo. Apoyamos totalmente al Dr. Marco Peredo en su denuncia contra los malos dirigentes de la ACF que tanto daño le hacen al fútbol cruceño y nacional.

Unos cuantos dirigentes de clubes de la 1ra B hicimos una toma simbólica en noviembre pasado de las oficinas de la asociación, para exigir que renuncien los dirigentes de la ACF y la reforma de los estatutos que están amañados para perpetuarse en el poder”, escribió en su facebook Eduardo James Tejerina.

” Este es un momento histórico ¡Por el que hemos esperado muchos años, apoyemos todos al Dr. Marco Peredo!, agregó.

• Claure. En una carta hecha pública ayer, el presidente de Baisa, que administra el club Bolívar, indica. “No podemos dejar pasar todas las acusaciones que se han hecho públicas en los últimos días”. Destaca que FIFA y Conmebol están trabajando arduamente para limpiar las instituciones de todos los hechos de corrupción, y sugiere que “en Bolivia no podemos actuar diferente, y como toda institución seria, se deben investigar y aclarar todas las acusaciones que se presenten”. Finalmente, deja en claro que la postura del club Bolívar será buscar un candidato que cumpla con los nuevos requisitos de capacidad y ética para trabajar en un proyecto de transformación, profesionalización y transparencia de su administración.

• Réplica. En un comunicado hecho conocer en las últimas horas de ayer, la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), ‘responder y dar a conocer la posición institucional sobre las acusaciones sobre las que ha sido objeto en las últimas horas’, indica en su parte más importante.

La cita será el salón Edgar Peña Gutiérrez de su propio edificio de la calle Bolívar a las 10:30.

EL DÍA / SANTA CRUZ