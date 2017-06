¿Quién será?

Forbes acaba de lanzar su lista de los Artistas Mejor Pagados de 2017.

Taylor Swift tomó el primer puesto como la artista mejor pagada del año pasado con un monto de 170 millones de dólares. Sin embargo, este año cayó a la posición Nº 49 con un ingreso de 44 millones de dólares, es decir, 74% menos de lo que había obtenido en el año anterior.

E! NEWS > La lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo desata controversia (+ Fotos)

Este año, Sean “Diddy” Combs ocupa el puesto Nº , justo por encima de Beyoncé. El rapero y empresario le debe sus 130 millones de dólares de este año a su Bad Boy Family Reunion Tour, una colaboración con el vodka Ciroc y vender un tercio de su línea de ropa Sean John (con la cual logró un estimado de 70 millones de dólares)

Queen B, por otro lado, llegó en segundo lugar a la lista con 105 millones de dólares.

La paga estimada por su Formation World Tour, así como por el lanzamiento de su álbum Lemonade, le concedieron la segunda mejor posición en el redimiento de su carrera.

La autora de Harry Potter, J.K. Rowling regresó a la lista con 95 millones de dólares, seguida de Drake quien fue rankeado con 94 millones de dólares.

El rapero saltó significativamente del puesto Nº 69 en 2016. Él duplicó su fortuna gracias a sus giras Summer Sixteen y Boy Meets World, así como gracias a sus patrocinios con marcas como Apple, Nike y Sprite.

Cristiano Ronaldo del Real Madrid, entró entre los cinco primeros como el jugador de fútbol mejor pagado del mundo con 93 millones de dólares.

E! NEWS > Esto podría confirmar que Cristiano Ronaldo ya es padre de gemelos.

También hay que mencionar a The Weeknd, quien protagoniza la portada de la última edición de Forbes, por llegar al top 10 por primera vez, llegando al puesto Nº 6 con 93 millones de dólares.

Howard Stern (90 millones), Coldplay (88 millones), James Patterson (87 millones) y el basquetbolista LeBron James (86 millones) figuran también en el top 10.

E! NEWS > Ellos son los 10 youtubers más millonarios del 2016 ¿Los sigues? (+ Videos)

Kylie Jenner hizo su debut en el top 100 como una de las celebridades más jóvenes de esta lista al ocupar el lugar número 59 con una pequeña, pero nada despreciable, fortuna obtenida gracias a Keeping Up with the Kardashians, y a su línea de cosméticos y ropa.

Por su parte, Kim Kardashian ocupa la posición Nº 47.

Forbes. Consulta la lista completa en





Fuente: eonline.com